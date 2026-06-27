Números ganadores de Mega Millions del viernes 26 de junio de 2026: los resultados del último sorteo

La conocida lotería Mega Millions se sortea de forma bisemanal en Estados Unidos. Se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Los resultados del Mega Millions del viernes

El sorteo de este viernes 26 de junio tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 489 millones y sus números ganadores fueron 05, 13, 30, 33, 52, 06, siendo la Mega Ball dorada la 06.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 30 de junio de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.