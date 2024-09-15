Hombre detenido cerca del campo de golf de Trump llevaba un rifle AK47: se escondió, le dispararon e intentó huir

EFE

La Policía confirmó este domingo que una persona fue detenida en las inmediaciones donde el expresidente estadounidense Donald Trump estaba jugando al golf y que se encontró un rifle AK-47 con una mira telescópica con el que presumiblemente quería atacar al candidato republicano.

Según informó en una rueda de prensa el sheriff Ric Bradshaw, la persona, que llevaba también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro, fue arrestada después de que el Servicio Secreto lo divisara y gracias a que un testigo hizo fotografías de su matrícula.

En torno a las 13:30 (17:30 GMT) agentes del Servicio Secreto vieron a un hombre con un rifle junto a la valla del campo de golf perteneciente a Trump, donde se encontraba el expresidente (2017-2021) y candidato republicano jugando. Estaba a unos 300-500 metros de Trump.

El Servicio Secreto le disparó y salió corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo, hasta el vehículo en el que intentó huir, una camioneta negra cuya matrícula logró fotografiar un testigo. Gracias a esto, el individuo, cuya identidad todavía no se ha hecho pública, fue detenido unos minutos después en la carretera.

La Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) confirmó este domingo que el suceso está siendo investigado como un aparente "intento de asesinato".