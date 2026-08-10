El pozo del Powerball superó los US$ 900 millones y se posiciona como el octavo mayor de su historia

El pozo de Powerball de Estados Unidos acumuló un monto estimado de US$ 905 millones tras no registrarse acertantes de los seis números en el sorteo más reciente, lo que situó al premio mayor entre los diez más abultados en la historia del juego. Los apostadores de Estados Unidos y otros territorios participantes aguardan el nuevo sorteo del lunes 10 de agosto con un valor en efectivo estimado en US$ 391,9 millones.

El jackpot de la popular lotería continuó su racha ascendente al no haber ninguna jugada que acertara las cinco bolillas blancas en el sorteo del sábado 8 de agosto —con los números 5, 9, 35, 54 y 63— junto a la bolilla roja Powerball con el número 7, manteniendo el premio mayor sin dueño por cuadragésimo segundo sorteo consecutivo. La última ocasión en que un apostador logró llevarse la recompensa principal ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en los estados de Florida y Texas compartieron una bolsa total de US$ 20 millones.

Un pozo histórico dentro de la lotería de EE.UU.

El valor alcanzado ubica a esta edición del juego en el octavo lugar del ránking histórico de montos entregados por la lotería de EE.UU. El registro máximo sigue perteneciendo al sorteo del 7 de noviembre de 2022, cuando un único boleto vendido en California se adjudicó la cifra récord de US$ 2.040 millones. Más recientemente, en diciembre de 2025, un boleto en Arkansas obtuvo US$ 1.817 millones, mientras que en setiembre de ese mismo año dos ganadores en Missouri y Texas compartieron US$ 1.787 millones.

Aunque nadie logró el bote principal en la última jornada, la organización recordó a los participantes revisar con atención sus billetes, ya que el sorteo de Powerball repartió millonarias sumas en las categorías menores. Cuatro billetes acertaron las cinco cifras blancas y obtuvieron US$ 1 millón cada uno en los estados de Arizona, Florida, Michigan y Nueva York. Adicionalmente, una jugada en Estados Unidos realizada en el estado de Texas sumó la opción Power Play por US$ 1 adicional, elevando el premio cobrado a US$ 2 millones.

Opciones de pago y apertura internacional

Quien resulte ganador del jackpot en el próximo sorteo podrá optar entre recibir la totalidad del monto mediante una anualidad distribuida en 30 pagos graduales a lo largo de 29 años o un único cobro en efectivo de US$ 391,9 millones, montos sobre los cuales se aplican las deducciones impositivas correspondientes. Cada boleto tiene un costo base de US$ 2 y se comercializa en 45 estados norteamericanos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y el Reino Unido, luego del acuerdo lanzado por la Lotería Nacional británica el 21 de julio de 2026.

Boleto con apuestas de Powerball. Foto: AFP

Más de la mitad de lo recaudado por la venta de los billetes permanece en la jurisdicción donde se comercializan. Esos recursos se destinan a financiar programas públicos, educación, becas y servicios locales, acumulando desde 1992 más de US$ 38.000 millones transferidos a causas benéficas. Las probabilidades generales de obtener algún premio en el juego son de 1 en 24,9, mientras que las opciones de acertar la combinación completa del premio principal se ubican en 1 en 292,2 millones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.