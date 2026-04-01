Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela
Luego de reconocerla como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro de EE.UU. la eliminó de su "Lista de Nacionales Especialmente Designados".
Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando de su país después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar.
El nombre de Rodríguez fue eliminado de la "Lista de Nacionales Especialmente Designados", según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. Las sanciones habían sido impuestas en 2018.
Esa lista es la que elabora y actualiza regularmente el Departamento del Tesoro a partir de las actividades de países o entidades consideradas hostiles.
Los "nacionales" pueden ser tanto individuos como empresas de otros países, a las que se prohíbe cualquier tipo de relación económica o financiera con empresas estadounidenses.
Rodríguez, de 56 años, era mano derecha de Maduro desde 2018. En septiembre de ese año entró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano. Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Además, Rodríguez también ha promovido una amnistía política, exigida por la oposición, y ha ido cambiando a personalidades clave del gobierno y del aparato de seguridad del Estado.
“Elecciones libres”
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo esta semana que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela, pero pidió paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura del dictador Nicolás Maduro.
“Finalmente debe haber una fase de transición” en Venezuela, apuntó Rubio durante una entrevista el martes con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.
El secretario de Estado agregó que Venezuela merece “elecciones libres y justas” pero pidió “ser pacientes” para llegar a ese punto.
Las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado.
En paralelo, Rodríguez envió a Washington una delegación diplomática la semana pasada para sostener reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado en busca de mejorar los vínculos entre ambos gobiernos.
Rubio también dijo en Fox que la Administración del presidente Donald Trump se encuentra complacidos con los avances obtenidos con el gobierno actual de Caracas, con el que ha generado un marco legal para que empresas estadounidenses puedan iniciar a comercializar el petróleo del país suramericano.
Machado mantuvo el martes en Washington un nuevo encuentro con Rubio. “Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”, escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado. “¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, añadió la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien en los últimos meses en Washington ha tenido reuniones tanto con Trump como con Rubio.
En un mensaje enviado a la prensa, el equipo de comunicaciones de la líder opositora también indicó que la reunión fue “muy positiva” y dijo estar agradecido con Rubio por “la oportunidad de discutir y avanzar sobre la consolidación de una transición” que lleve a una elección y “garantice el pleno ejercicio” de los derechos de los venezolanos.
En este sentido, el equipo aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que “el día del regreso” de la opositora “será muy pronto”. EFE, AFP
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