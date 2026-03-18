Resultados del sorteo de Euromillones de este martes 17 de marzo de 2026: esta fue la combinación ganadora

Redacción El País

En cada sorteo de Euromillones, juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. La última edición fue este martes 17 de marzo y se realiza a las 21:00 horas de todos los martes y viernes en París.

Los resultados del último sorteo de Euromillones se pueden comprobar a continuación.

Bolillas del sorteo de Euromillones. Foto: Captura / YouTube @TheNationalLottery

La combinación ganadora en Euromillones de este martes 17 de marzo de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 05, 17, 28, 33, 41

: 05, 17, 28, 33, 41 Estrellas : 03 y 09

: 03 y 09 El Millón: ZRM13476

El premio mayor era de 26.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 de estos en España. Se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como bote o premio de primera categoría.

Además, se entregaron 12 premios de segunda categoría en Europa y1 de estos fueron en España. Se obtienen cuando concuerdan los cinco números y una estrella con la apuesta. En el último sorteo, su monto ascendía a 42.063,79 €.

Los premios de tercera categoría se consiguen acertando la combinación ganadora y eran de 7.373,25 €. Hubo 16 aciertos en Europa en esta edición y 5 de ellos fueron en España.

Se entregaron un total de 3.865.836,8 € en premios y la recaudación fue de 7.731.673,5 € en España, correspondientes a las 3.514.397 apuestas que se realizaron.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones efectuando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se escogen cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden seleccionar más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

Jugar a Euromillones tiene un costo de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € por El Millón, juego obligatorio).

Por otro lado, una apuesta múltiple va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos aciertos, ya se consigue un premio, aunque cuantos más números sorteados coincidan con la apuesta, más considerable será su monto.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

Un nuevo sorteo de Euromillones tendrá lugar el próximo viernes 20 de marzo de 2026 en su horario habitual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.