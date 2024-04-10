EFE

La reina emérita Sofía fue ingresada en una clínica en Madrid debido a una infección del tracto urinario, de la que se encuentra evolucionando de manera "muy rápida y favorable", según informaron este miércoles 10 de abril fuentes de la Casa Real española.

La madre del rey Felipe VI, de 86 años, se encuentra "en observación" en la clínica Ruber Internacional de Madrid, sin que el Palacio de la Zarzuela haya precisado hasta cuándo podría permanecer en la clínica, a la que ingresó en la noche del martes 9.

El monarca llegó al centro hospitalario conduciendo su auto y, tras estacionarlo junto a la entrada, ingresó al vestíbulo para dirigirse a la habitación en la que su madre se encuentra en observación.

Ante la buena evolución de la enfermedad de la reina Sofía, el Felipe VI mantuvo su agenda de la jornada y celebró dos audiencias con mandos militares en el Palacio Real.

Sofía tuvo su última aparición el pasado lunes 8 en Madrid en el funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo, junto al rey emérito Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina y otros miembros de la familia.

Los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía. Foto: AFP

El sábado 6, en tanto, asistió al convite de la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, también con el rey emérito y sus dos hijas.

Sofía ha mantenido en las últimas semanas su agenda de actos, que incluye una visita a un banco de alimentos en la ciudad española de Huesca para este viernes 12.