La combinación ganadora del Euromillones de este viernes 27 de febrero de 2026: el resultado del último sorteo

El sorteo de Euromillones tiene lugar a las 21:00 horas de cada martes y viernes en París y juegan apostadores de nueve países del continente europeo: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. Este viernes 27 de febrero tuvo lugar el sorteo más reciente de la popular lotería europea.

Se pueden comprobar los resultados de la última edición de Euromillones a continuación.

La combinación ganadora en Euromillones de este viernes 27 de febrero de 2026

Combinación ganadora del último sorteo : 14, 24, 27, 39, 42

: 14, 24, 27, 39, 42 Estrellas : 06 y 10

: 06 y 10 El Millón: ZDH01056

El bote ascendía a 159.000.000 € y tuvo 0 aciertos, 0 en España y se alcanza acertando los cinco números sorteados y las dos estrellas. Este también se conoce como el premio de primera categoría.

En tanto, hubo 14 premios de segunda categoría en Europa, siendo 1 de estos en España, que se obtienen mediante la coincidencia de los cinco números y una estrella. En este sorteo, su valor era de 75.686,56 €.

Los premios de tercera categoría, que se obtienen acertando la combinación ganadora, eran de 7.988,67 €. En esta edición hubo 31 aciertos en Europa y 2 de ellos fueron en España.

Billetes de euros. Foto: Freepik

En total, se entregaron 6.425.123 € en premios y hubo una recaudación de 12.850.246 € en España, correspondientes a las 5.841.021 apuestas realizadas.

Cómo se juega al Euromillones en España

Se puede jugar a Euromillones realizando una o más apuestas, que las hay de dos tipos:

Apuestas sencillas : se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto.

: se seleccionan cinco números y dos estrellas en cada bloque del boleto. Apuestas múltiples: se pueden optar por más de cinco números y más de dos estrellas en el primer bloque del boleto, con lo que se aumenta el número total de apuestas y las chances de conseguir un premio.

El costo por participar en Euromillones en una apuesta simple es de 2,50 € (2,20 € de la apuesta y 0,30 € del juego asociado El Millón).

El monto para una apuesta múltiple, en tanto, va desde los 7,50 € (de cinco números y tres estrellas) hasta los 6.300 € (10 números y cinco estrellas).

Con dos concordancias de los números sorteados con los apostados, ya se recibe un premio. Sin embargo, a mayor cantidad de números coincidentes, mayor será la cantidad a percibir.

Cuándo es el próximo sorteo de Euromillones

El próximo Euromillones se sorteará este martes 3 de marzo de 2026 en su horario usual.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.