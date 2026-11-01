Elecciones en Bulgaria hoy: los ciudadanos deberán elegir entre un candidato proeuropeo y otro prorruso

Bulgaria celebra hoy la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales en las que la socialista y prorrusa Iliana Yotova se enfrenta al europeísta ex primer ministro interino Andrey Gyurov.

La actual presidenta en funciones, una aliada del primer ministro, el también prorruso Rumen Radev, obtuvo la semana pasada un 35 % de los votos, tres puntos porcentuales más que su rival, un antiguo vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria. La principal diferencia entre Yotova y Gyurov es su postura frente a la guerra en Ucrania. “Tenemos un agresor, Rusia, que atacó a su vecino”, sostiene él con claridad, mientras que ella afirma que “ya no tiene sentido definir quién es el agresor, porque en esta guerra hay dos partes”.

Bulgaria, un país excomunista de 6,4 millones de habitantes, pertenece a la OTAN desde 2004 y a la UE desde 2007. La campaña electoral estuvo marcada por los recientes ataques con drones, supuestamente rusos, contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y de la vecina Rumanía, que han dejado una treintena de muertos y desaparecidos.

El partido conservador GERB, que dominó la política búlgara durante una década hasta el año pasado, emitió una recomendación a sus seguidores a votar por Gyurov.

Yotova, una antigua periodista de televisión, es una veterana política del Partido Socialista Búlgaro (BSP), heredero del antiguo partido comunista. Pertenece a una familia de la antigua clase dominante durante el comunismo. Desde enero ocupa la presidencia interina de Bulgaria, tras la dimisión del ahora primer ministro Radev, a quien acompañó como vicepresidenta durante casi diez años.

Gyurov, por su parte, es un economista formado en Bulgaria, Estados Unidos y Austria que, a su regreso al país balcánico, trabajó como profesor universitario y llegó a ser vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria. Este año fue primer ministro interino al frente de un Gobierno de expertos, tras la convocatoria de elecciones anticipadas, que ganó Radev con su nuevo partido, Bulgaria Progresista. En su función de jefe de Gobierno, Gyurov firmó el pasado marzo en Kiev un acuerdo de cooperación entre Bulgaria y Ucrania por un periodo de diez años.

EFE