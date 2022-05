Elecciones en Colombia: Duque vota y pide a los colombianos ir a las urnas "sin odio"

El presidente de Colombia, Iván Duque, ejerció su derecho al voto este domingo, inaugurando así la jornada de elección del sucesor en el cargo, tras lo cual invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas "con entusiasmo y alegría" y "sin odios".

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga hoy la mitad más uno de las papeletas, los dos más votados tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Duque votó a las ocho de la mañana en la mesa electoral número 1, instalada en el Capitolio Nacional, situado en el costado sur de la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde dijo que espera que la jornada transcurra en "paz y tranquilidad".



Más de 39 millones de colombianos están llamados este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Duque, unos comicios que llegan tras una campaña electoral hostil y polarizada que ha estado marcada por acusaciones de fraude, denuncias de amenazas y de atentados contra la vida de algunos candidatos.

El presidente estuvo acompañado por su esposa, María Juliana Ruiz; el ministro del Interior, Daniel Palacios; el registrador nacional, Alexander Vega; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente del senado, Juan Diego Gómez, entre otros funcionarios.

Después de votar, Duque celebró la participación en "una nueva jornada democrática" que sirve para entender que es "un fortalecimiento institucional de nuestro país", por lo que invitó a los colombianos a "votar con entusiasmo, con alegría, sin odios, sin prejuicio y sin sesgos".



"Tenemos una de las democracias más antiguas de este hemisferio, una de las democracias más sólidas y se hace sólida porque cada cuatro años hacemos una transición ordenada, donde en paz y en tranquilidad institucional se cede el poder ante el destino marcado por los ciudadanos en las urnas", agregó el mandatario.



Para estas elecciones el favorito en todas las encuestas de intención de voto es el izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico, que tiene como principales rivales al derechista Federico "Fico" Gutiérrez, de Equipo por Colombia Fico, y al populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



"Queremos que esta jornada transcurra en paz, en tranquilidad, con la alegría del voto y de la expresión ciudadana", algo para lo que trabajará la fuerza pública colombiana, para "garantizar el derecho al sufragio", y demostrar al mundo la "fortaleza incuestionable de las instituciones", agregó el mandatario.



Por su parte, el registrador nacional, cuya labor ha sido fuertemente criticada por las fallas que hubo en el preconteo de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, dijo que la jornada de este domingo comenzó con total normalidad.



Vega dijo a Duque que incluso "zonas alejadas que hace 20 años no votaban tienen puestos de votación" esta vez y subrayó que la Registraduría da "plenas garantías para las campañas y para la ciudadanía".



El millonario candidato que votó y se fue a dormir

El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, tercero en las encuestas, depositó hoy su voto en Bucaramanga, su bastión electoral, donde invitó a sus paisanos a votar en esta primera vuelta y, fiel al desparpajo que lo caracteriza, dijo que se irá a dormir mientras salen los resultados. Hernández, un populista independiente que se postuló por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, votó tan pronto se abrió el colegio electoral situado en el Colegio Santander, a donde llegó luciendo la camisa amarilla que identifica a su movimiento y en compañía de Rodolfo José Hernández, uno de sus hijos. "Que no sea que porque algunos santandereanos no quieran votar o se queden sin votar, perdamos la oportunidad de representar esta tierra (que) desde hace más de cien años (no tiene un representante) en la Presidencia de la república. Todos los santandereanos a votar", dijo Hernández. Hernández, un millonario empresario de la construcción de 77 años, ha hecho una campaña basada en el voz a voz, y su mensaje centrado exclusivamente en combatir la corrupción ha calado en el electorado hasta el punto de que las últimas encuestas lo situaban en el tercer lugar de la intención de voto, por detrás del izquierdista Gustavo Petro y del derechista Federico "Fico" Gutiérrez. Con su estilo campechano, Hernández, al ser preguntado después de votar sobre dónde estará a las cuatro de la tarde, cuando se cierran las urnas, respondió: "en el cielo". Y al ser preguntado por lo que hará mientras se desarrollan las votaciones contestó que se iría a su casa "a dormir". "Mi esposa vota en la tarde, entonces voy a recogerla y nos vamos a la casa a dormir", manifestó. Ese estilo irreverente del "ingeniero", como también se le conoce, deja también dudas sobre la seriedad de su programa de gobierno en caso de ganar la Presidencia pues su discurso gira en torno a la necesidad de acabar la corrupción, y poco más.