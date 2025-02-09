El papa Francisco interrumpió la lectura de su homilía por "dificultades en la respiración"

Agencia EFE

El papa Francisco interrumpió este domingo 9 de febrero la lectura de su homilía por el Jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro debido a "dificultades en la respiración", según declaró él mismo.

"Ahora me disculpo y pido al maestro que continúe la lectura por dificultad en la respiración", dijo el sumo pontífice, poco después de comenzar la lectura de su homilía, unas palabras recibidas con un aplauso por los asistentes, soldados y policías de diversos países.

El papa, de 88 años, el miércoles no pudo leer su catequesis en la audiencia general por el mismo motivo y la Santa Sede explicó después que padecía una bronquitis, lo que le ha obligado en los últimos dos días a celebrar sus reuniones en su residencia, la Casa Santa Marta.

No obstante, esta mañana llegó a la plaza, tras las intensas lluvias de la víspera, e inauguró la misa leyendo su introducción y el acto penitencial, sentado en un sillón junto al altar, dado que la eucaristía será celebrada por el cardenal Robert Francis Prevost.

En estas primeras palabras ya se le podía escuchar con la voz tomada y algo de tos.

El papa Francisco celebra una misa por el Jubileo de las Fuerzas Armadas en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, 09 de febrero de 2025. FOTO: MASSIMO PERCOSSI/EFE

Francisco leyó -con notable esfuerzo- la primera parte de la homilía preparada para este domingo, centrada en el rol de los Ejércitos, pero la mayor parte del texto fue pronunciada por el maestro de las celebraciones litúrgicas, el arzobispo Diego Ravelli.

La misa ha reunido este domingo en la Plaza de San Pedro a unos 30.000 soldados y policías de diversos países, la mayoría italianos pero también una delegación del Ejército y la Guardia Civil españoles, llegados a Roma por el Jubileo de las Fuerzas Armadas.

El papa Francisco celebra una misa por el Jubileo de las Fuerzas Armadas en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, 09 de febrero de 2025 FOTO: MASSIMO PERCOSSI/EFE

Este Jubileo es el segundo gran acto dedicado a un sector determinado del actual Año Santo, el periodo en el que los peregrinos llegados a Roma obtienen la indulgencia, después del celebrado con comunicadores de todo el mundo el mes pasado.

Ataque en la Basílica de San Pedro

Un extraño episodio se vivió este viernes en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, cuando un hombre que llevaba una mochila, de pronto, sorteando la seguridad, atacó el altar principal de la iglesia, que se encuentra debajo del famoso Baldaquino de Bernini recién restaurado.

Tras saltar hasta allí arriba, como enfurecido, empezó a patear y tirar al piso seis antiguos candelabros dorados, uno después del otro. En medio del estruendo de las piezas que caían al suelo y los murmullos de turistas y peregrinos azorados, el hombre, de campera celeste y gorro, lleno de rabia y determinado a seguir profanando el lugar, se agachó y comenzó a arrancar el mantel blanco con encaje que recubre el altar de mármol, también arrojándolo con violencia al suelo.

En ese momento, se acercaron unos gendarmes vaticanos que lograron reducirlo.

Según la agencia ANSA, el vándalo fue identificado como un ciudadano originario de Rumania, de 40 años y se presentaron cargos contra él por dañar seis candelabros del siglo XIX de un valor aproximado de 30.000 euros.

El inesperado episodio, desconcertante, ocurrido en medio del Jubileo de la Esperanza, que durará todo el año y atraerá a Roma más de 32 millones de peregrinos, generó interrogantes acerca de las medidas de seguridad que hay en la Basílica de San Pedro.

Debido a este Jubileo, que fue inaugurado el 24 de diciembre pasado por el papa Francisco y durará hasta el 6 de enero de 2026, en la zona del Vaticano ha sido fuertemente reforzada la vigilancia y se ven muchos más agentes de la policía que de costumbre.

De hecho, para ingresar a la Basílica de San Pedro, que es meta de peregrinos que llegan desde todo el mundo para cruzar la Puerta Santa del templo para obtener el perdón y la indulgencia plenaria, antes se deben sortear controles y pasar por detectores de metales. Estas medidas evidentemente no impiden que puedan suceder actos de vandalismo como el de este viernes, que se conoció debido a algunos videos que aparecieron en redes sociales y sobre el que el Vaticano aún no dio ninguna información ni precisiones.

Por Elisabetta Piqué, La Nación/GDA