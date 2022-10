Día de la Lealtad: distintas terminales del peronismo se dispersaron en varios actos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Día de la Lealtad Peronista las distintas terminales del oficialismo en Argentina se dispersaron en múltiples actos. El presidente Alberto Fernández llegó a Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, para anunciar obras e inaugurar la finalización de la autopista que une esa localidad con Ezeiza.

Allí emitió un fuerte discurso dirigido a la oposición y, sobre todo, al exmandatario Mauricio Macri. “En nombre de la libertad quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia”, afirmó Fernández, quien incluso citó partes del último libro del dirigente de Pro, Para qué, y lo fustigó por sus expresiones.



Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollaron tres actos: uno de ellos fue encabezado por la CGT y los gremios más afines al presidente (aunque sin su presencia); otro fue convocado por el peronismo más cercano a Cristina Kirchner y apoyado por la agrupación La Cámpora; y el último tuvo al frente al Movimiento Evita y distintas organizaciones sociales.



“Él hubiese querido un solo acto con movilización, donde estén representados todos los sectores del Frente de Todos, pero evidentemente eso no se logró hacer. Creo que todos tuvieron una cuota de responsabilidad para que esto no suceda”, afirmaron desde un despacho cercano al presidente Fernández en la Casa Rosada que lució semivacía en la jornada conmemorativa del nacimiento del justicialismo, hace 77 años.

En Cañuelas, el momento más álgido de la alocución de Fernández fue cuando se refirió a pasajes del libro de Macri. “Este fin de semana hice algo que a los peronistas nos da un dolor de estómago. Dije: ‘Vamos a hacerlo, a ver qué dice’. Me fui a ver el libro del expresidente, a ver qué nos propone”, comenzó el mandatario.



“Macri no piensa como nosotros. Quiere volver a terminar con el Estado, ponerle fin a la aerolínea de bandera; lo intentó una vez y dejó sin comunicación a muchas provincias. Quiere terminar con los ferrocarriles; ya lo hizo también y dejó incomunicados a muchos pueblos que tienen hoy a su estación convertida en museo, cuando debería pasar un tren”, siguió. Y comenzó con las citas textuales: “Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional y fiscal, y lo vamos a hacer de entrada”, fue la primera frase que leyó del libro, y comentó: “¡Caray! Resulta que vamos a terminar con los derechos de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres, derechos que hemos otorgado en este tiempo”.



Después, escoltado por el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo anuncios en el plano económico, al admitir que “algunos la están pasando mal” y afirmar que trabaja “todos los días” para detener la inflación que “carcome el ingreso” de los asalariados.



Dos de las medidas que anunció el presidente son: un bono para los sectores más vulnerables, “que no reciben ninguna ayuda del Estado”, y un plan para adquirir electrodomésticos. “Queremos promover la industria, dar trabajo, pero que todos puedan acceder en cuotas fijas a un TV, a un aire acondicionado de bajo consumo, a un celular. Así que vamos a hacerlo en 30 cuotas fijas, que vamos a lanzar en los próximos días, para que todos puedan acceder al mejor TV si quieren ver el Mundial”, detalló.



También confirmó que buscará dialogar con el FMI para evaluar el acuerdo que selló el exministro Martín Guzmán.



A 65 kilómetros, en Plaza de Mayo, Máximo Kirchner también se refirió a Macri con fuertes acusaciones, recordó a su padre, Néstor Kirchner, y disparó duras críticas contra su propio gobierno, acompañado de varios dirigentes sindicales y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



El diputado nacional y referente de La Cámpora apuntó contra la gestión en dos oportunidades. La primera, cuando dijo que “el tema de la deuda” no está resuelto. “La Argentina necesita un respiro. Los vencimientos van a ser un ancla para cualquier candidato”, manifestó. “¿Vieron ustedes algo de esa deuda en sus barrios?”, preguntó a la gente en Plaza de Mayo.

“La Argentina necesita un respiro, no lecciones de economistas de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos”, sentenció Kirchner (h). En otro tramo de su discurso le pidió al gobierno no defraudar a los trabajadores, y a ellos, que tengan firmeza en las paritarias. Para ellos reclamó una suma fija.



Al final, Máximo Kirchner se refirió a los dichos de Macri, que dijo hace unos días que la sociedad argentina había fracasado. “Es un maleducado. El que fracasó fue él, no la sociedad que lo votó”, advirtió. (Con información de La Nación/GDA)