Detuvieron a pareja del atacante de Cristina Kirchner

Brenda Uliarte, la pareja de Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño acusado por atentar contra Cristina Kirchner, quedó detenida en la noche del domingo por orden de la justicia federal.

Según confirmaron a La Nación fuentes judiciales, la mujer será indagada este lunes. La jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, decretó en la tarde del pasado 4 de septiembre el secreto de sumario, después de haber tomado declaraciones testimoniales a un amigo de Sabag Montiel y a los técnicos de la PFA y de la PSA que intentaron desbloquear su teléfono celular. Capuchetti analizó junto al fiscal Carlos Rívolo ayer parte de la información obtenida de la tarjeta SIM del teléfono del acusado y las cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió el ataque.



Las imágenes de las cámaras públicas y privadas analizadas por la jueza y el fiscal fueron un elemento clave para decretar el secreto de sumario. A partir de ese material se analizaron los movimientos de Sabag Montiel en la noche del jueves pasado y si llegó solo o acompañado al lugar de los hechos. La hipótesis de la Justicia, reforzada a partir del análisis de las imágenes, es que Sabag Montiel no actuó solo y que el mismo jueves en que cometió el ataque había estado con ella. Está imputado por tentativa de homicidio.



En la investigación actuó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, que realizó tareas de geolocalización en base a las comunicaciones de Sabag Montiel y Uliarte. Así fue como lograron ubicar a la pareja del hombre que intentó dispararle a la vicepresidenta.

Fuentes judiciales confirmaron a La Nación que Uliarte, de 23 años, que en las redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación se presentó como “Ámbar”, fue detenida en la Estación Palermo de la línea de tren San Martín y que por una medida judicial dispuesta en las últimas horas sus comunicaciones estaban siendo escuchadas de manera directa.



En la entrevista que brindó Uliarte el viernes pasado a Telefé dijo que había visto por última vez a su pareja 48 horas antes de que ocurriera el ataque. Sin embargo, la Justicia acreditó que ese mismo día, el jueves 1 de septiembre, Sabag Montiel y su novia se movieron juntos por la Ciudad de Buenos Aires.



Al presentarse ante las cámaras, Uliarte dijo que convivía con Sabag Montiel desde hacía un mes y que no tenía conocimiento de la existencia de un arma en su poder ni las 100 balas que fueron encontradas durante el allanamiento. “La imagen es de una persona copada que hace chistes, amoroso, no teníamos pensado que pudiera hacer algo así”, sostuvo.

Contó que trabajaban juntos con varios amigos en un emprendimiento de venta de algodón de azúcar. “Estoy con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tenemos nada que ver”, declaró



Asimismo, afirmó que el detenido, apodado “Tedi”, no le había manifestado ningún encono especial con Cristina Kirchner. “La verdad, no recuerdo menciones a la vicepresidenta, se quejaba del dólar y la economía, como todos”, sostuvo, aunque subrayó que no lo hacía “con agresividad”.