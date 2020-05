Detuvieron a un hombre que acampaba en un sector de Disney World cerrado desde 1999

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Richard McGuire, de 42 años, un estadounidense oriundo de Alabama, fue detenido el jueves pasado luego de que se descubriera que estaba acampando, para pasar la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, nada menos que en una isla abandonada de Walt Disney World, en Florida.

El hombre, que llegó a su insólito lugar de acampe utilizando un pequeño barco del famoso parque temático, señaló que esa isla era para él un "paraíso tropical".

En efecto, el lugar había sido creado como un parque de vida silvestre llamado Isla del descubrimiento con pájaros, monos y caimanes. Sin embargo estaba cerrado desde 1999.



La zona de acceso al lugar se encuentra llena de carteles de "no pasar" y todas sus puertas de accesos se encuentran cerradas. Algo que no persuadió a McGuire, quien declaró que llegó al lugar el lunes pasado y había planeado quedarse por una semana, según un informe de AFP.

Luego, el hombre aseguró luego a la policía que no había notado los anuncios que le prohibían el paso.

El hecho ocurrió además en el contexto en que todos los parques de Disney se encuentran cerrados desde mediados de marzo a causa de la pandemia de COVID-19.



Según un informe policial al que tuvo acceso el sitio Variety, los oficiales utilizaron helicópoteros y el sistema de sonido de Disney para intentar comunicarse con McGuire, pero él dijo que "no los vio ni escuchó porque estaba dormido en uno de los edificios de la isla".



"Esto sirve como un recordatorio de que la entrada ilegal no está permitida en Disney World", dijo un representante de Disney al New York Times. "Agradecemos a nuestro equipo de seguridad y a la Estación de Policía del Condado de Orange por ayudarnos en este asunto".



McGuire fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de US$ 500 y su juicio comenzará el próximo 3 de junio, donde enfrentará cargos por intrusión, un delito menor.