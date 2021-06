“Daños estructurales importantes”: la advertencia de un ingeniero en 2018 sobre el edificio que se derrumbó en Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El derrumbe parcial del complejo de condominios Champlain Towers South, en Miami, conmociona al mundo y mientras continúan las intensas tareas de búsqueda de los 159 desaparecidos, aún se desconocen los motivos del terrible colapso. En medio de las investigaciones, se conoció que hace tres años, un ingeniero encontró evidencia alarmante para considerar que el edificio presentaba “daños estructurales importantes” en la losa de concreto debajo de la estructura de la pileta y “abundantes” grietas y desmoronamientos de las columnas, vigas y paredes del estacionamiento, según publicó The New York Times.

El informe del consultor, Frank Morabito, impulsó entonces los planes para un proyecto de reparación multimillonario que se pondría en marcha pronto, pero nunca sucedió. Más de dos años y medio después de que se advirtiera a los administradores del edificio, el condominio sufrió un colapso este jueves por la madrugada que provocó la muerte de por menos cuatro personas, mientras se buscan a 159 personas desaparecidas.



Si bien Morabito no indicó en su informe de 2018 que la edificación presentara algún tipo de riesgo de colapso, sí señaló la necesidad de concretar arreglos destinados a “mantener la integridad estructural” del complejo y sus 136 unidades.



“Aunque parte de este daño es menor, la mayor parte del deterioro del concreto debe repararse de manera oportuna”, había resaltado en aquella oportunidad el ingeniero.

Por su parte, un abogado que representa al consorcio de vecinos destacó esta semana que las reparaciones estaban programadas para comenzar, en base a “amplios planes” elaborados este año. Por otro lado el letrado agregó que la situación se habría manejado de forma diferente si los propietarios hubieran tenido algún indicio del estado de corrosión y de desmoronamiento de la estructura, los cuales según se indicó son comunes en muchas zonas costeras.



En tanto, tal cómo publico The New York Times, los expertos señalaron que ahora el proceso de evaluación de posibles hipótesis o escenarios de posibles fallas podrían llevar meses, ya que implica una revisión de los componentes individuales del edificio que pueden estar enterrados entre los escombros. Por otro lado, también deberá examinarse el estado del concreto para evaluar su integridad y un examen de la tierra debajo para ver si hay un conducto u otro hundimiento que pudiese ser responsable del colapso.



El estudio presentado por el ingeniero también detectó una serie de otros problemas que eran frecuentes motivos de queja entre los vecinos. Según se señaló, el agua entraba por las ventanas y las puertas de los balcones, y el cemento de muchos balcones también se estaba deteriorando.

La versión del alcalde de Surfside

“No está claro qué medidas estaba tomando el edificio para abordar esas grietas”, mencionó el alcalde de Surfside, Charles Burkett, en diálogo con CNN. De todas formas, el político aclaró a lo lardo de la entrevista que todavía no pudo ver el informe de 2018, el cual identificó una serie de “daños estructurales” en el sur de Champlain Towers.



“No está claro en este momento exactamente qué estaba pasando en ese edificio”, agregó Burkett. “No puedo hablar con ese [informe] porque no lo he visto; voy a obtener una copia para poder dar información precisa al respecto”, aclaró Burkett. CNN. “Entiendo por nuestro funcionario de construcción, que se trató de un correo electrónico de 2018 de un ingeniero en relación a la grietas”, precisó.



Por otro lado, durante la entrevista con CNN el alcalde de Surfside recomendó evacuar el Champlain North Tower, el otro complejo ubicado a una cuadra de diferencia, ya que sostuvo que este fue realizado con los mismos materiales que el edificio derrumbado.