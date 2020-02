Cubano denunció que no lo dejan volver a Uruguay por manifestarse contra su gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lidier Hernández Sotolongo, un cubano radicado en Uruguay, denunció a través de sus redes sociales que viajó a Cuba a visitar a su familia y que ahora no lo dejan salir del país por haber participado en Montevideo de manifestaciones contra el gobierno cubano. La noticia fue dada a conocer por la activista y periodista Yoani Sánchez en el diario que dirige 14 y medio.

Este tipo de prohibición de salida del país, a un #cubano con residencia en Uruguay, envía un mensaje de coacción a la comunidad emigrada para que se calle, no critique al oficialismo ni participe en protestas públicas frente a las embajadas cubanas... https://t.co/IdNOUgTH6z pic.twitter.com/j55XtXKwOU — Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) February 18, 2020

La periodista informó que Hernández Sotolongo viajó el 18 de enero a Cuba y que tenía planeado volver a Uruguay, donde trabaja y reside con su esposa, el 15 de febrero. Sin embargo en el momento en que iba a regresar las autoridades migratorias no le permitieron viajar por su activismo político, indicó Sánchez.

En una transmisión en vivo desde Facebook el ciudadano cubano indicó que en un principio no conocía los motivos por los que le prohibían salir de la isla, pero que al otro día en la oficina de Migración le dieron a entender que se debía a las manifestaciones realizadas en la Embajada de Cuba en Uruguay.

Hernández Sotolongo indicó que en el momento en que le preguntó al funcionario de Migración por qué no lo dejaban viajar su primera respuesta fue que debía imaginárselo, según relató. "Yo le digo no, no, yo soy un ciudadano cubano y usted está para decirme a mí con todo lujo de detalles por qué yo no puedo salir del país, desde qué fecha y hasta qué fecha y eso lo quiero escrito, firmado y acuñado para yo comenzar a reclamar esa prohibición de salida", contó.



"Él me dice que no, que yo me tengo que imaginar eso y que yo debo saber, hasta que me dice: 'compadre, tu debes saber que si nosotros sabemos que vas a hacer una manifestación en la Embajada nosotros te podemos prohibir la salida de Cuba'", añadió.

Hernández Sotolongo contó además que el 31 de enero fue citado por el departamento de Migración donde le hicieron preguntas y le dieron "una serie de consejos". "Uno de los consejos era este, que me estuviera tranquilito porque me podían prohibir la salida de Cuba. Yo cuando vengo no tengo interés alguno en manifestarme porque sé que eso acá es delito", expresó.



En la transmisión informó que ya contactó a un abogado y que piensa iniciar acciones legales para solucionar su situación. La periodista Sánchez añadió por otra parte que el activista tiene dudas sobre si el Gobierno de Uruguay puede hacer algo por él por su condición de residente, pero que como es ciudadanos cubano no tiene expectativas.

Hernández Sotolongo pertenece al grupo Somos+ que inició una campaña bajo el hashtag #FreeLidier y que convocó a realizar manifestaciones en las embajadas de varios países.