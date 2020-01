"Es comunismo y represión": dijeron cubanos que no pudieron manifestarse en la Embajada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho se produjo el sábado. Un grupo de cubanos, que llegó a la puerta de la Embajada de Cuba con pancartas para manifestarse en contra del gobierno de su país, fueron interceptados por una veintena personas con el objetivo de retirarlos del lugar.

Lidier Hernández Sotolongo, un ciudadano cubano que reside en Uruguay, asistió a la protesta que denominaron "pacífica" y transmitió en vivo a través de Facebook la situación.

Los manifestantes acudieron a la embajada con carteles en los que se podía leer: "Cuba es de todos los cubanos", "Yo sí hablo de política" y "El PCC (Partido Comunista de Cuba) no me representa".

"Hoy sí pudimos llegar (a la Embajada) porque no hicimos la convocatoria por redes sociales y no nos pudieron bloquear la llegada, pero ahí vienen los compañeros que están en contra de lo que nosotros pensamos. Como ven: están movilizados acá y muchos de ellos no son ni cubanos", explicó Hernández Sotolongo al inicio del video.

Los que interceptaron la protesta que se hacía contra el gobierno de la isla, luego de tensos minutos en el que intercambiaron empujones e insultos, cantaron: "Cuba sí, yankees no".

Hernández Sotolongo, al que intentaron quitarle el celular, exclamó: "Esto es el Frente Amplio. Aprendan lo que es el MPP (Movimiento de Participación Popular) y la gente de Unidad Popular. Eso es comunismo y represión" en referencia a las personas que los interceptaron.

"Ustedes tienen documentación gracias al Frente Amplio", le contestó uno de los que intentaba cortar la protesta. "¡Andá a Estados Unidos!", recalcó en varias oportunidades.

"Me quisieron quitar el teléfono, a un compañero le dieron golpes. Ellos son los violentos, nos están agrediendo. Nosotros estamos respetando, los que no respetan son ustedes (...) Los cubanos no reclaman porque no conocen sus derechos y no conocen las leyes ni de Cuba, ni de Uruguay", comentó Hernández Sotolongo durante la transmisión.

"Estamos muy agradecidos y orgullosos de estar en esta comunidad tan bella que es el Uruguay con personas muy amables y que siempre nos han tratado bien, excepto la turba de comunistas que vienen a ofender", añadió.