Cristina Fernández anunció que será candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández

La senadora y expresidenta de Argentina Cristina Fernández anunció hoy que será candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, exjefe de Gabinete en las próximas elecciones. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter en un video que dura casi 13 minutos y en el que evalúa la situación actual de Argentina y plantea cuál es su objetivo en la vicepresidencia.

"Nunca me desvelaron los cargos políticos ni fueron mi principal preocupación tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas sino un lugar en la historia. Sin embargo, tal vez esa misma historia me hizo comprender que los cargos son herramientas para llevar adelante los ideales, las convicciones, las utopías", dice en el video.

En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de mayo de 2019

Cristina Fernández dice que le pidió a Alberto Fernández (quien fue jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner) que encabece la fórmula para participar en las próximas elecciones primarias.

En el video dice que Alberto Fernández " a quien conozco hace más de 20 años" y con quien ha tenido diferencias, dice, es su apuesta para enfrentar "estos tiempos son dramáticos: nunca tantos y tantos durmiendo en la calle, con problemas de comida, de trabajo, llorando frente a una factura de gas". También criticó el endeudamiento el que calificó de "obsena timba financiera" y a la que, remarca, se llegó "producto de una estafa electoral" que permitió la llegada de Mauricio Macri al poder.

Cristina Fernández concluye que tomó la decisión para hacer una "contribución a la construcción de un país distinto" y para "poner orden" al "desorden" en las vidas que generó el gobierno de Macri.