La Corte de Brasil avaló obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19

En Brasil, la Corte Suprema avaló ayer jueves que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria, y permitió imponer sanciones para los que no se vacunen.

El fallo no significa que la población tenga que ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades adopten “medidas indirectas” para fomentar la inmunización.

Por diez votos a uno, la Corte autorizó a los gobiernos regionales y municipales a poder castigar a los individuos que rechacen tomar la vacuna anticovid prohibiéndoles, por ejemplo, ejercer determinadas actividades o impidiéndoles acceder a beneficios sociales.

En la práctica, el fallo equiparó la aplicación de la vacuna anticovid con el voto, que, según la legislación brasileña, es obligatorio, aunque el elector no es forzado a ejercerlo. Sin embargo, a los brasileños que deciden no votar y no lo justifican se les aplica una multa económica y, en último extremo, pueden estar impedidos de participar en concursos públicos y renovar su pasaporte, entre otras restricciones.

En este contexto, la mayoría del Supremo votó a favor del dictamen del juez instructor del caso, Ricardo Lewandowski, quien dijo que es “flagrantemente inconstitucional” la vacunación forzada, pero defendió que “la salud colectiva no puede ser perjudicada por personas que deliberadamente rechazan ser vacunadas”.



El presidente Jair Bolsonaro ya dijo que no tomará ninguna vacuna contra el COVID-19.



La vacunación se ha transformado en Brasil en una batalla política alentada por Bolsonaro, quien ha censurado el uso de la mascarilla y defendido la no obligatoriedad del cualquier fórmula contra el COVID-19.

En tanto, la farmacéutica Pfizer está teniendo problemas para registrar su vacuna en Brasil, dijo ayer jueves el ministro de Salud, Eduardo Pazuello.



El ministro indicó que Pfizer había presentado una variedad de exigencias para cerrar el trato de suministro de la vacuna, incluida una exención de responsabilidad. “Estamos pensando en aceptar”, señaló.



Brasil espera recibir unos 24 millones de vacunas para enero, precisó Pazuello. El ministro agregó que esperan que Pfizer proporcione 500.000 dosis el próximo mes, que la china Sinovac aporte 9 millones y AstraZeneca 15 millones de dos is.

Una enfermera se prepara para administrar la vacuna de Pfizer-BioNTech en un hospital de Londres el 8 de diciembre. Foto: Reuters

Brasil espera llegar a 37,7 millones de dosis de vacunas en febrero, y en marzo llegarán otros 31 millones de dosis, agregó Pazuello.

Sputnik en Argentina.

En el otro vecino, Argentina, ayer jueves fue una jornada frenética en el Gobierno. En medio de la polémica que generó que Argentina se haya quedado atrás de los acuerdos con Pfizer, el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin advirtiendo que la vacuna de su país, Sputnik V, aún no está recomendada para mayores de 60 años, sumó dudas y desconfianza.



Tras varias horas de confusión, se confirmó el plan previsto: si no hay nuevos sobresaltos, 300.000 dosis dobles de la vacuna rusa llegarán la semana que viene a Argentina de modo de comenzar a vacunar primero al personal médico. Y una vez que la vacuna se apruebe para mayores de 60, se inoculará a ese grupo etario.



Los dichos de Putin corrieron el velo de un estado de confusión que se arrastra desde el martes, cuando el ministro de Salud, Ginés González García, puso en duda que la vacuna llegue antes de fin de año.

Vladimir Putin. Foto: Reuters.

Según informó La Nación, Aerolíneas Argentinas acondicionó un Airbus 330 como avión de carga para que haga un vuelo directo a Moscú con dos tripulaciones, de modo de llegar, permanecer en tierra para subir los lotes con las vacunas, y volver a Argentina. La idea original es que la aeronave parta el 22 de diciembre de Ezeiza. Pero eso podría correrse si no se culminaron los pasos burocráticos en Rusia. (Con información de EFE, AFP, Reuters y La Nación)