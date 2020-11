Coronavirus en Europa: estas son las medidas de los gobiernos tras segunda ola de contagios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mundo hay, hasta la fecha, más de 48 millones de casos de COVID-19 confirmados. Europa, actualmente, está atravesando una segunda ola de contagios de coronavirus que provocó un "volver a atrás" y aplicar medidas de confinamiento o restricciones. ¿Qué medidas tomó cada país europeo para frenar los contagios del virus?

Grecia

Grecia va a instaurar un nuevo confinamiento a partir del sábado durante al menos tres semanas, anunció el jueves el primer ministro Kyriakos Mitsotakis durante una conferencia de prensa telemática, subrayando la necesidad de frenar la segunda ola que golpea al país.

"Era una decisión difícil" pero "hay que tomar medidas durante tres semanas para vencer esta segunda ola", dijo el jefe de gobierno.



El confinamiento debe comenzar a las 06H00 locales el sábado y solo las "tiendas esenciales", como supermercados y farmacias seguirán abiertas, según Kyriakos Mitsotakis.



Para salir de casa, se requiere indicar a las autoridades el motivo y el horario por mensaje de texto telefónico y obtener autorización a través del mismo sistema.



A diferencia del primer confinamienmto impuesto por seis semanas a fines de marzo, "los jardines infantes y las escuelas primarias seguirán abiertas", indicó el Primer ministro.



La enseñanza a distancia volverá a estar en vigor para la educación secundaria. Las universidades ya funcionan a distancia.



Este reconfinamiento tiene lugar en momentos que se aumenta el número de nuevos casos de coronavirus en Grecia, más de 2.600 el miércoles.



En total, el coronavirus ha causado 673 muertos en Grecia y cerca de 47.000 casos positivos.



"Si seguimos a este ritmo en 10 días, tendremos más de 1.000 personas en el hospital", advirtió Mitsotakis.



Francia

La alcaldía de París, capital de Francia, anunció este jueves nuevas restricciones para frenar los contagios de COVID-19 en la capital francesa, que incluyen el cierre a partir de las 22H00 de algunos comercios que venden alcohol y restaurantes que ofrecen comida para llevar.



Estos comercios tendrán que cerrar en el nuevo horario "porque en algunos casos ha habido abusos", dijo la alcaldesa Anne Hidalgo, en referencia a "concentraciones" de personas frente a algunos negocios.



Las nuevas restricciones, que deberán aplicarse también en los suburbios más cercanos de París, fueron decididas el miércoles en coordinación con el jefe de la policía de la capital francesa, Didier Lallement, añadió Hidalgo en una entrevista con la cadena BFM.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó un nuevo confinamiento a nivel nacional el viernes pasado, lo que obliga al cierre de los comercios considerados no esenciales.



No obstante, los supermercados, las tiendas de barrio y licorerías permanecen abiertos y los restaurantes pueden ofrecer un servicio para llevar.



Anne Hidalgo dijo que la situación en París y sus suburbios es "muy preocupante". El miércoles, la agencia de salud pública registró más de 40.500 nuevos contagios del nuevo coronavirus en 24 horas y 385 muertes en los hospitales, una cifra que excluye los fallecimientos en los asilos para ancianos.



La cifra de muertos en Francia asciende a 38.674 desde marzo y actualmente más de 4.000 personas están en cuidados intensivos.



Desde el viernes pasado los franceses pueden salir de sus casas sólo para ir a la oficina -si no es posible hacerlo desde casa-, ir al médico, hacer ejercicio al aire libre, dejar a los niños en la escuela o hacer las compras esenciales.



España

Las autoridades regionales españolas aplican restricciones sociales y comerciales cada vez más severas para frenar la segunda ola de coronavirus, con casi 9.000 casos nuevos en 24 horas, y tratar así de evitar un confinamiento domiciliario de la población, que tendría graves consecuencias económicas.

Toda la población española ya tuvo que permanecer en las viviendas, salvo motivo justificado, varios meses la primavera pasada, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, cuando el Gobierno declaró por primera vez el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio.



El pasado 25 de octubre, el Ejecutivo volvió a decretar el estado de alarma, esta vez con un toque de queda nocturno en todo el país (excepto las islas Canarias debido a sus buenos datos epidémicos), y la mayoría de las regiones aplican confinamientos territoriales perimetrales para impedir el tránsito desde o hacia otras comunidades autónomas, excepto por razones laborales, médicas, de estudios u otras debidamente acreditadas.



La incidencia acumulada (casos por cada 100.00 habitantes) de los últimos 14 días se sitúa en 528,75 en España.



A fecha de 3 de noviembre, había 30.325 enfermos de COVID-19 ingresados en los hospitales españoles, un 16,4 % de la camas; y de ellos, 2.786 estaban en las unidades de cuidados intensivos (29,11 % de ocupación), según Sanidad.



Varias regiones españolas anunciaron ayer nuevas restricciones, similares a las de otros territorios, para tratar de frenar la expansión del coronavirus.



Inglaterra

"La incertidumbre es lo más preocupante", afirmó Juliana Afanasjeva, responsable de una tienda de material artístico en Londres, obligada a cerrar como todos los comercios no esenciales de Inglaterra en el inicio, este jueves, del segundo confinamiento nacional contra el coronavirus.



Para tranquilizar a trabajadores y empresas, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, debe presentar durante el día ante el parlamento nuevas medidas de apoyo financiero como las que durante la primavera boreal cubrieron al 80% el sueldo de los empleados desocupados que no fueron despedidos.



Y también el Banco de Inglaterra contribuyó desde la mañana a sostener la economía británica, al anunciar una ampliación de 150.000 millones de libras (195.000 millones de dólares, 166 millones de euros) -mucho más de lo previsto- de su programa de compra de activos, que alcanza así ya los 895.000 millones de libras.



En principio hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo podrán salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les es imposible hacerlo a distancia.



Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio tuvieron que cerrar pero, a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecen abiertas.



Italia

Italia impuso un toque de queda desde el jueves para combatir la segunda ola de coronavirus, que se expande a ritmo alarmante en Europa.



En Italia, aún traumatizada por la primera ola pandémica de primavera, el primer ministro, Giuseppe Conte, estableció el toque de queda en todo el país de las 22H00 hasta 05H00 locales a partir del jueves, hasta el 3 de diciembre.



Italia ha registrado más de 39.000 muertos y 750.000 contagios e intenta frenar las infecciones sin decretar por ahora el confinamiento total por temor al impacto económico.



Las 20 regiones de Italia serán divididas en zonas verde, naranja y roja, en función de la gravedad epidemiológica, y las medidas -como cierres de comercios y museos- variarán dependiendo de la situación particular.



Portugal

El 70% de la población de Portugal se encuentra desde ayer en confinamiento con el "deber cívico" de permanencia domiciliaria para controlar la expansión del COVID-19, una medida que afecta a 121 comarcas, entre las que se encuentran las ciudades de Lisboa y Oporto.

En todos estos territorios las personas solo deberán salir de casa para actividades esenciales como trabajar, estudiar, hacer compras o ayudar a personas dependientes, aunque no se contempla un régimen sancionador.



La diferencia con la situación de hace seis meses es que esta vez las escuelas, tiendas y restaurantes permanecerán abiertos -hasta las 22.00 horas el comercio y media hora más la hostelería- e incluso se permitirán espectáculos culturales que cumplan con las normas sanitarias. Lo mismo sucedió en otros países de Europa.



Mientras, está cada vez más cerca la posibilidad de que se declare de nuevo el estado de emergencia, aunque esta vez sería "limitado", menos severo que el vivido en primavera y con el objetivo de dar un soporte jurídico al Gobierno para ir tomando decisiones para combatir el coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia, Portugal ha registrado 149.443 casos de covid y 2.635 fallecidos.



La presión hospitalaria crece cada día de forma exponencial y en el día de ayer había 2.349 hospitalizados por coronavirus con 320 positivos en cuidados intensivos.