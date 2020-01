El coronavirus avanza por el mundo y la OMS decide hoy si declara la emergencia sanitaria

El coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, causó la muerte de 17 personas, afecta a varios centenares, se extiende por otros países de Asia y llegó a Estados Unidos, ahora concita la atención de las autoridades sanitarias de Brasil, donde se encuentra internada una mujer bajo sospecha de tener la enfermedad que provoca afecciones respiratorias agudas.

Una ciudadana brasileña de 35 años, que viajó a Shangai, en China, fue internada el martes pasado en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais (sureste del país), debido a que presenta síntomas respiratorios que serían compatibles con la neumonía misteriosa generada por la nueva cepa de virus. La paciente informó a los médicos que no viajó a la ciudad de Wuhan -la ciudad china de once millones de habitantes donde apareció el virus- ni estuvo en contacto con personas sospechosas de tener la enfermedad.



Las autoridades de salud de Minas Gerais identificaron el caso en una Unidad de Atención Rápida, en Belo Horizonte. La paciente fue trasladada al Hospital Eduardo Menezes, en la capital del estado. La Secretaría de Salud Pública informó que la mujer se encuentra “clínicamente estable”.

El gobierno de Minas Gerais informó que “el caso fue notificado como sospechoso. Al tomar en consideración el contexto epidemiológico actual del país donde estuvo la paciente, se consideró la hipótesis de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que despierta una alerta sanitaria internacional y es considerado con el potencial de provocar una pandemia, con alto riesgo para la vida y con impacto asistencial”.



La Secretaría de Salud Pública se abstuvo de difundir la identidad de la persona ni el lugar de su residencia.

Colombia: investigan a ciudadano chino.

Mientras, en Colombia, las autoridades investigan si un ciudadano chino que llegó ayer miércoles en avión a Bogotá es el primer caso en el país del coronavirus. “Se están realizando los análisis y tomas de muestras correspondientes y hasta este momento no se sugiere la presencia del virus”, indicó un comunicado oficial.



El ciudadano chino salió de su país y tomó en Estambul un avión que aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá con cerca de 300 pasajeros de los cuales 124 se quedaron en Colombia. Las autoridades evalúan contactar a otras personas que estaban en el vuelo para someterlas a revisiones médicas.

El Ministerio de Salud añadió que este es el segundo caso de viajeros que han pasado por China al que se le hace seguimiento por coronavirus “aplicando los protocolos” internacionales.



En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que las autoridades están investigando si se ha registrado el primer caso de coronavirus del país en el nororiental estado de Tamaulipas.



“De lo del virus, ya hay identificación de dos casos. Uno ya descartado por completo y el otro en Tamaulipas que está en observación”, apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El mandatario puntualizó que este segundo caso también podría ser falso pero aseguró que la posible llegada a México del virus de Wuhan, originario de China, ya está siendo atendido. Indicó que se mantendrá a la ciudadanía informada.

China: aumenta el número de fallecidos.

En China, el país donde se origió el nuevo virus, el número de muertos asciende a 17, en tanto hay creciente número de personas infectadas. Las autoridades se encuentran en situación de alerta y toman diversas medidas para intentar frenar la extensión del virus. En la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, responsables de esta provincia situada en la zona central de China reconocieron en una conferencia de prensa televisada que el número total de personas contaminadas subió a 444.



En total 1.394 personas estaban bajo observación médica.

Las preocupaciones se agudizan ante la proximidad de las festividades y vacaciones por el Año Nuevo lunar, cuando tradicionalmente centenas de millones de chinos viajan para visitar a sus familias.



Este coronavirus genera una viva preocupación por su similitud con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), que mató a casi 650 personas en toda la región en 2002-2003.



Los casos ya se registraron en casi la mitad de las provincias del país, incluidas las megalópolis de Pekín y Shanghái. El miércoles también se confirmó un caso en la región semiautónoma de Macao.

El viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, enumeró las medidas urgentes que se adoptan, como desinfección y ventilación de aeropuertos, estaciones y centros comerciales e instalación de detectores de temperatura en sitios concurridos.



El virus fue detectado en diciembre en Wuhan, en un mercado de abastos. En este mercado se vendían animales salvajes de forma ilegal, declaró el director del Centro Nacional de Control y de Prevención de Enfermedades, Gao Fu.



Por su parte, el alcalde de Wuhan, Zu Xianwang, pidió a los residentes que no salgan de la ciudad, y que los visitantes posterguen sus viajes, en la medida de los posible para evitar una mayor difusión del virus.

El coronavirus y su repercusión internacional

Origen. La nueva cepa del coronavirus surgió en un mercado de venta de frutos del mar, aves y otros animales vivos, en la ciudad de Wuhan, en China. Las autoridades indicaron que en ese mercado se realizaban ventas ilegales de animales.



Contagio. Al comienzo, se estimó que el virus solo se transmitía entre animales. Sin embargo, China confirmó más tarde que el virus se contagia entre humanos, sin que tenga que haber ningún contacto con el mercado en el que se originó. La doctora Nathalie MacDermott, del King’s College de Londres, apuntó que el virus podría transmitirse por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda.



Controles. A partir del momento en que se confirmó el contagio entre humanos, China y otros países comenzaron a a aplicar controles sanitarios especiales, con énfasis en el registro de la temperatura de los viajeros. Los controles no se limitan a China, sino también fueron instalados en cinco aeropuertos de Estados Unidos -hay un caso confirmado- y en Reino Unido e Italia, a donde llegan vuelos provenientes de Wuhan.



Deliberación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió prolongar un día más, hasta hoy jueves, la reunión de su Comité de Emergencia para decidir si declara o no la emergencia internacional ante el brote del un nuevo coronavirus y sus alcances.



Reunión. El Comité de Emergencia, formado por expertos médicos de diversos países (entre ellos epidemiólogos chinos) se reunió durante horas en la sede de la OMS en Ginebra, y al no conseguir consensuar la medida decidió volver a reunirse para seguir debatiendo la posible emergencia internacional, anunció su presidente, el francés Didier Houssin.



Postura (i). Houssin reconoció que hubo “división” al 50% en el comité a la hora de declarar o no la alerta internacional.



Postura (ii). El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, argumentó que la cautela obedece a que se “toman muy seriamente” el brote y necesitan más información de las autoridades sanitarias chinas.