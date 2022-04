En vivo 4 de abril: "Masacre deliberada" en Bucha, Ucrania; recuperan 410 cadáveres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Volodimir Zelenski dijo que las fuerzas rusas están cometiendo un “genocidio” en Ucrania. “Esto es genocidio. La eliminación de toda la nación y el pueblo”, denunció Zelenski en el programa Face the Nation de la CBS. También lo repitió en declaraciones posteriores a distintos medios. Más tarde ayer domingo, la fiscal general ucraniana Iryna Venediktova, dijo que se contabilizaron 410 cadáveres de civiles en los territorios de la región de Kiev.

“Somos ciudadanos de Ucrania. Tenemos más de 100 nacionalidades. Se trata de la destrucción y el exterminio de todas estas nacionalidades”, subrayó Zelenski, después de que se difundieran horribles imágenes de muertos civiles en Bucha, ciudad cerca de Kiev recuperada por Ucrania tras el retiro de las fuerzas rusas.

El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, dijo que al menos 300 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes en la ciudad.



“Somos ciudadanos de Ucrania y no queremos someternos a la política de la Federación Rusa. Esta es la razón por la que estamos siendo destruidos y exterminados”, sostuvo Zelenski, según la transcripción de CBS.



Las imágenes e informes de las muertes de civiles en Bucha generaron fuertes reacciones de condena a nivel internacional y amenazas de más sanciones contra Moscú.

Los muertos en Bucha

La provincia de Kiev quedó liberada de la ocupación de tropas rusas, pero las imágenes de decenas de cadáveres de civiles maniatados en la ciudad de Bucha conmocionaron a Ucrania, cuyo gobierno y parte de la comunidad internacional denuncian crímenes de guerra.



La viceministra ucraniana de Defensa anunció que la totalidad de la región de Kiev estaba “libre del asedio y la ocupación de Rusia” y que sus efectivos habían sido expulsados de Irpin, Hostomel y Bucha, ciudades al noroeste de la capital que han sido el escenario de los peores combates y masacre de civiles en esta zona del país.



Bucha es hoy una ciudad-fantasma, con casi todas sus viviendas e infraestructuras destruidas y cadáveres de civiles maniatados por las calles. Otros llevaban trozos de tela blancos para indicar que estaban desarmados, por lo que las autoridades ucranianas se aventuraron a calificar sus muertes como “fusilamiento”.



Unos 280 cadáveres fueron enterrados ya en una fosa común ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal.

Corte Penal

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha solicitado el envío de una misión de la Corte Penal Internacional (CPI) a Bucha, ante los hallazgos de una matanza de civiles tras la retirada de las tropas rusas de la zona.



Kuleba pidió a la CPI y a otras organizaciones internacionales que acudiesen a Bucha y al resto de zonas del norte de la capital que estuvieron bajo control ruso para recoger pruebas de posibles crímenes de guerra.



“La masacre de Bucha fue deliberada. Los rusos quieren eliminar a tantos ucranianos como puedan”, afirmó en Twitter el ministro, que instó además a la comunidad internacional a imponer “sanciones devastadoras contra Moscú”.



Ucrania también acusó a Rusia de matar a civiles en la ciudad de Irpin, que como Bucha, ha sido destruida. Aseguran que al menos 200 personas fueron asesinadas en Irpin, desde el inicio de la ofensiva de Moscú.

Repudio internacional

La resistencia en estas ciudades, objeto de fuertes bombardeos y terrestres rusos, ha sido uno de los motivos por los que las tropas rusas no pudieron entrar al corazón de Kiev, aunque en los planes iniciales del Kremlin estaba hacerse con la capital en pocos días de la invasión el 24 de febrero.



La reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. OTAN y Estados Unidos se mostraron horrorizados por las imágenes de atrocidades contra civiles en Ucrania y advirtieron que el repliegue de tropas rusas de los alrededores de Kiev no implicaba una retirada o el final de la violencia.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó las matanzas de civiles ucranianos como actos “horribles” e “inaceptables”, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, los calificó como “un puñetazo en el estómago”.



“Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania”, agregó. Reafirmó que Estados Unidos está ayudando a documentar posibles crímenes de guerra.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo “profundamente impactado” por las imágenes y reclamó “una investigación independiente”. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó al ejército ruso de haber cometido “atrocidades” en la región de Kiev y reclamó más sanciones contra Moscú.



El presidente de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y ministro polaco de Exteriores, Zbigniew Rau, también instó a la comunidad internacional a ayudar a Ucrania a investigar la masacre de Bucha. Rau afirmó que los criminales de guerra “serán llevados ante la Justicia”.



Ucrania ha pedido a Rau convocar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OSCE para tratar sobre “las masacres y torturas de civiles por parte de las tropas rusas en la región de Kiev.



El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que “los despreciables ataques de Rusia contra civiles inocentes en Irpin y Bucha, son una prueba más de que (el presidente ruso, Vladímir) Putin, y su Ejército están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania”.



Asimismo, Canadá, Italia, España y Francia ya han reclamado la necesidad urgente de investigar crímenes de guerra, ante las “terribles imágenes”.

Rusia niega

El Kremlin negó que sus tropas hayan asesinado a civiles en Bucha y sostuvo que “todas las fotos y videos publicados por el régimen de Kiev, que supuestamente dan testimonio de algún tipo de crimen por parte del personal militar ruso, son otra provocación”. Rusia también acusa a Ucrania de obstaculizar corredores humanitarios.



El jefe negociador ucraniano avanzó anoche que una reunión cara a cara entre Zelenski y Vladimir Putin podría ocurrir pronto en Turquía al tener el borrador de acuerdo muy avanzado, aunque un portavoz del Kremlin indicó ayer domingo que ese encuentro solo tendrá lugar cuando un documento por escrito esté cerrado.

Más ataques Al menos siete personas murieron y 34 resultaron heridas ayer domingo en un bombardeo ruso sobre un barrio residencial de Járkov, una ciudad situada en el noreste de Ucrania, informó la fiscalía local. También ayer, en Dergachi, muy cerca de Járkov, “al menos tres personas murieron y siete resultaron heridas en diversos grados” en el bombardeo de un barrio residencial, informó el alcalde Viatcheslav Zadorenko.



Rusia ataca un aeródromo militar de Ucrania

Las tropas rusas atacaron ayer domingo un aeródromo militar en Vasylkiv, al sur de Kiev, y destruyeron un centro de control de aviación y defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, indicó el Ministerio de Defensa en su último parte militar.



El Centro del Mando Aéreo de Ucrania dijo en su página oficial de Facebook que “hoy el enemigo lanzó una vez más un ataque con misiles contra la ciudad de Vasylkiv”. Algunos de los misiles fueron derribados por los sistemas de defensa aérea de Ucrania, aseguró.



Esta zona fue bombardeada por misiles rusos hace un mes y sufrió daños importantes, ya que “casi todas las instalaciones fueron quemadas por el ataque”, indica el parte militar.



El Centro del Mando Aéreo de Ucrania indicó que había un centro de formación y un colegio en la zona, que la comunidad ha comenzado a reconstruir



Según datos preliminares de Ucrania, varios trabajadores resultaron heridos y fueron evacuados a un hospital local, uno de ellos en estado crítico.



Los servicios de rescate están desmantelando los escombros y buscando a supervivientes.



La alcaldesa de Vasylkiv, Natalia Balasinovich, dijo que el ataque se produjo a primera hora de la mañana de ayer con ocho misiles, algunos de los cuales alcanzaron el aeropuerto y almacenes de combustible, lubricantes y armas, según la agencia Unian.



Konashénkov indicó que las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron misiles de alta precisión desde el aire y destruyeron grandes instalaciones de almacenamiento de combustible en Konstantínovka , en la región de Donetsk; la región de Mykoláiv; en Slavuta, en el centro del país; la región de Rivne, en el noroeste; y Ternópil, en el oeste. “Desde estas instalaciones se suministró combustible a grupos de tropas ucranianas en las direcciones de Mykoláiv y Donetsk”, afirmó el portavoz.



Asimismo, Rusia atacó el aeródromo de Balovnoye, en las afueras de Mykoláiv y destruyó un hangar de aviones y un depósito de combustible, según Defensa.