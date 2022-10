“Comería indio sin problemas”: frase de Bolsonaro genera polémica en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luiz Inácio Lula da Silva defendió ayer la campaña de televisión del Partido de los Trabajadores (PT) que asocia al mandatario Jair Bolsonaro al canibalismo.

“No nos lo estamos inventando. Eso no es una invención. Eso no es una campaña de Lula. Eso es él (Bolsonaro) hablando”, afirmó Lula en una rueda de prensa tras un acto de campaña en Campinas, San Pablo.



La campaña de Lula ha rescatado durante su propaganda en televisión un fragmento de una entrevista concedida por Bolsonaro al diario The New York Times en 2016, en la época en que era diputado federal, en la que afirma que “comería indio sin problemas”.

En la entrevista, concedida al periodista Simon Romero, el líder de la ultraderecha asegura que solo participó de un ritual antropofágico porque nadie de su comitiva le acompañó durante una visita a una etnia indígena.



“No es fake news. No es maldad, estamos informando al pueblo sobre cómo es nuestro adversario”, justificó el líder progresista.

Recurso

La campaña de Bolsonaro interpuso un recurso ante el Tribunal Superior Electoral para que Lula retire el fragmento del video de su propaganda electoral al considerar que la declaración fue “manipulada” y “gravemente sacada de contexto”.



Lula ganó la primera vuelta de las presidenciales del 2 de octubre con un 48,4 % de los votos, frente al 43,2 % de Bolsonaro. Ambos candidatos se enfrentarán el 30 de octubre en una segunda vuelta.



Según una encuesta publicada la víspera por el instituto Datafolha, Lula tiene un 49 % de intención de voto contra 44 % del líder de la ultraderecha brasileña.



Plan económico

Lula da Silva está cada vez más presionado para revelar sus planes económicos si gana las elecciones, después de haber recabado el apoyo público de importantes economistas de corte liberal de cara a la segunda vuelta.



La principal incógnita que se planea sobre Lula es a quién designará como ministro de Economía en un eventual Gobierno. O al menos, cuál será su perfil.



“(Divulgar) el perfil de un próximo ministro de Hacienda (Economía), creo que es una buena señalización para tranquilizar a la economía brasileña”, afirmó en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo la senadora Simone Tebet (centro-derecha), tercera colocada en las elecciones y quien recientemente declaró su apoyo a Lula.