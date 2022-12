Algunas ciudades chinas aflojan sus medidas contra el covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ciudades como Pekín, Cantón (sureste), Shenzhen (sureste) o Chongqing (centro) continúan relajando algunas de sus restricciones anticovid después de que el Gobierno declarase que “se dan las condiciones para ajustar medidas”, si bien la capital china refutó ayer, sábado, rumores de “apertura total”.

Esta relajación de medidas se toma luego de protestas masivas por parte de la población en diversas partes del país, cansada de los confinamientos , medidas que, además, según ellos, fueron la causa de varios accidentes mortales en las últimas semanas.



Cantón, pese a lidiar con un rebrote que arroja miles de nuevos casos diarios, prosigue una reapertura relativa que comenzó a mediados de semana.

Las pruebas PCR realizadas en las 72 horas previas o menos son necesarias desde hace meses en las ciudades chinas para acceder a lugares como supermercados, parques o tiendas, dando pie a largas colas en las cabinas de tomas de muestras que han creado descontento en la población.



El rebrote de Cantón arroja cifras de contagios que en el pasado habrían desembocado inevitablemente en un confinamiento general como el que padecieron Wuhan (centro), Shanghái (este) o Xian (centro).



Sin embargo, la urbe ha reabierto centros comerciales, restaurantes y servicios de transporte público, marcando un desvío con respecto a la política seguida por China desde hace más de dos años.



Los internautas chinos han incluso compartido vídeos de las ruedas de prensa del Gobierno de la ciudad, en las cuales los portavoces y funcionarios se quitan la mascarilla antes de comenzar la conferencia, como una señal de un ajuste de la política de “cero covid”.



Mientras tanto, la vecina Shenzhen anunció que ya no será necesario mostrar un resultado negativo de PCR para usar el transporte público o entrar a parques y atracciones turísticas, aunque sí se debe atestiguar mediante una aplicación de seguimiento que no se ha pasado por una zona considerada de riesgo.



Por su parte, la megalópolis central de Chongqing, anunció que permitirá que algunos contactos cercanos de contagiados hagan cuarentena en casa.



En ese contexto, el Gobierno de Pekín negó rumores de una “reapertura total” y apuntó que la epidemia en la capital todavía se encuentra en “un nivel alto” y, por tanto, no se puede “tomar a la ligera”. Pese a la reapertura de numerosos centros comerciales, la mayoría de los luegares públicos siguen exigiendo una prueba PCR como condición al acceso.