China predomina en desarrollo de nuevas redes 5G y Estados Unidos reacciona 

El fiscal general William Barr afirmó que el predominio de China en las nuevas redes de telecomunicaciones 5G es una de las principales amenazas a la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos, amplificando las advertencias emitidas durante años por funcionarios de inteligencia, pero que han sido a veces desdeñadas por el presidente Donald Trump.

Barr señaló que permitir que China establezca su dominio no solo es “un peligro monumental” porque Pekín puede usar la tecnología para monitoreo y vigilancia, sino también porque mucho más que eso puede estar en juego.



“Nuestro futuro económico está en juego”, indicó Barr durante el discurso que pronunció en una conferencia en Washington sobre las amenazas que plantea China a Estados Unidos. “El riesgo de perder la lucha sobre la red 5G con China debe pesar mucho más que cualquier otro tema”.



Barr apuntó que dos gigantes de las telecomunicaciones de China -Huawei y ZTE- representan el 40% del mercado global de infraestructura 5G, que se espera sirva de columna vertebral de la actividad económica e industrial valorada en varios billones de dólares, en una creciente economía global digital. La 5G promete velocidad de las redes sustancialmente mayores y la perspectiva de ser aplicada en diversos sectores de actividad como el transporte y la atención de la salud.



Barr señaló que es la primera vez en la historia que Estados Unidos no es el líder de un gran sector tecnológico que será el pilar de la futura innovación.



Las próximas generaciones de redes de telecomunicaciones -y los equipos para las mismas que actualmente se encuentran en construcción- han surgido como una etapa clave en la batalla entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica.

Riesgo.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sostienen que los equipos producidos por las empresas de telecomunicaciones chinas pueden plantear una amenaza a la seguridad nacional y han exhortado a los aliados a abstenerse de usarlos en sus sistemas. La Casa Blanca y los expertos en seguridad nacional de Estados Unidos han indicado que las empresas, incluyendo a Huawei, están demasiado atadas al gobierno chino y que su equipamiento puede dar a las autoridades chinas acceso ilegal a datos y comunicaciones si las redes de comunicación a lo largo del mundo deciden usarlo.



Las empresas chinas niegan estar vinculadas al gobierno.



“Ningún país plantea una amenaza más grande que China comunista”, dijo el subdirector de la División Contrainteligencia del FBI, John Brown, durante una intervención en la conferencia en Washington. Puntualizó que el mundo debe decidir si las comunicaciones serán a través de China o de Estados Unidos.



Un cambio de normas que restringiría las ventas de chips de computadoras estadounidenses a Huawei fue suspendido despues de que funcionarios del Departamento de Defensa argumentaron que esa acción podría socavar la seguridad nacional al desalentar el uso de componentes estadounidenses.



Huawei y ZTE continúan jugando un papel esencial en las nuevas redes 5G de telecomunicaciones que se construyen alrededor del planeta.

Pedido.

La respuesta de Trump a las preocupaciones sobre seguridad creadas por la red 5G han sido mixtas. A mediados del año pasado, dijo que “Huawei es muy peligrosa”. Pero, en esa misma declaración, planteó la perspectiva de incluir a Huawei en el acuerdo comercial con China.



En 2018, Trump levantó las duras sanciones que Estados Unidos había impuesto a ZTE, por violar las sanciones a Irán y Corea del Norte y de esa manera constituir una amenaza a la seguridad nacional, según asesores de defensa. El presidente de China, Xi Jinping, le había pedido personalmente a Trump que interviniera.



Funcionarios de inteligencia y legisladores republicanos criticaron la decisión, argumentando que ZTE no solo no había corregido su actitud, sino también mintió sobre su esfuerzo al respecto.



De cualquier manera, el gobierno del presidente Trump ha pedido a los aliados que no usen equipos fabricados por Huawei. En algunos casos amenazó con no proveer información de inteligencia a los países que no impongan una veda a esa empresa.

Huawei y ZTE representan el 40% del mercado global de infraestructura 5G. Foto: AFP

Las medidas de Europa: evitar todo riesgo a la seguridad La Comisión Europea publicó el 29 de enero una serie de recomendaciones estrictas para el desarrollo de la red móvil 5G en la Unión Europea (UE) para prevenir cualquier riesgo de seguridad, sin excluir a Huawei.



Estas recomendaciones, elaboradas por los países del bloque y el ejecutivo comunitario, estipulan la aplicación de “restricciones pertinentes para los proveedores considerados de algo riesgo”.



“Nosotros en Europa aceptamos a todo el mundo, pero tenemos reglas. Estas reglas son claras y exigentes”, aseguró en rueda de prensa el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.



Huawei celebró en un comunicado la decisión “imparcial y basada en hechos” de la UE, asegurando que “ha estado presente en Europa durante casi 20 años y tiene un historial probado en lo que respecta a la seguridad”.



La publicación de la guía de medidas no vinculantes para los gobiernos llegó un día después del visto bueno parcial del gobierno del Reino Unido a la participación de Huawei en su red 5G.



Para “mitigar los riesgos de seguridad”, la UE recomienda proceder a las “exclusiones necesarias (...) para los activos críticos y sensibles” como “las funciones de gestión y de orquestación de la red”, explica la Comisión.



Los países de la UE están llamados además a vigilar que cada uno de sus operadores “dispone de varios proveedores” para “evitar la dependencia de cara a empresas consideradas de alto riesgo”.



Australia y Japón prohíbenel uso de Huawei, mientras que la mayoría de los grandes mercados emergentes, liderados por Brasil e India, reciben al fabricante chino.



Estados Unidos saludó las recomendaciones de la UE. El secretario de Estado, Mike Pompeo, remarcó con satisfacción que los europeos “reconocen que los fabricantes de equipos de alto riesgo, es decir, empresas con sede en terceros países sin controles ni equilibrios democráticos, deben estar sujetos a restricciones adicionales”. (Con información de AFP)

EE.UU. denuncia nexo de empresas con el gobierno chino y éstas lo niegan.

La Casa Blanca trabaja con compañías tecnológicas estadounidenses para crear software avanzado para las redes de telecomunicaciones 5G de próxima generación con el objetivo de mitigar el dominio de Huawei Technologies de China, según informó The Wall Street Journal.



El plan se basaría en los esfuerzos de algunas empresas estadounidenses para acordar estándares de ingeniería comunes que permitirían a los desarrolladores de software 5G ejecutar código en máquinas que provienen de casi cualquier fabricante de hardware. Eso reduciría, si no elimina, la dependencia del equipo de Huawei. Microsoft, Dell y AT&T Inc. formarían parte de este gran esfuerzo, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. “El concepto general es que toda la arquitectura e infraestructura 5G de Estados Unidos sea realizada por empresas estadounidenses, principalmente”, añadió Kudlow. “Eso también podría incluir a Nokia y Ericsson porque tienen una gran presencia en Estados Unidos”.



Kudlow sostuvo que el fundador de Dell, Michael Dell, fue un firme defensor del proyecto y señaló que el software se está volviendo más importante a medida que se desarrolla el 5G. “Dell y Microsoft ahora se están moviendo muy rápidamente para desarrollar software y capacidades en la nube que, de hecho, reemplazarán gran parte del equipo”, dijo Kudlow.



El esfuerzo se encuentra en una etapa preliminar y aún enfrenta obstáculos, incluida la reunión de diferentes compañías con diferentes prioridades. Las redes celulares usan tecnología altamente especializada que es nueva para empresas generalistas como Microsoft y Dell. (Con información de EFE)