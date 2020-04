China amenazó a Australia con boicotear consumo de sus productos si insiste en buscar origen de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer ministro australiano, Scott Morrison, reiteró en varias ocasiones la importancia de que se realice una investigación "transparente" sobre el origen de la COVID-19, que según los expertos brotó en la ciudad china de Wuhan.

"Es importante que la OMS (Organización Mundial de la Salud) actúe y que todos los miembros de la organización actúen con gran transparencia (...) no buscamos criticas, sino que es un asunto importante para la salud pública", aclaró Morrison.

Australia se sumó así a las recientes reclamaciones de Estados Unidos y otros países para esclarecer el origen de la pandemia, que según Pekín se originó en un mercado de la ciudad de Wuhan.

Sin embargo estas declaraciones no cayeron bien y el embajador de China en Australia, Cheng Jingye, quien amenazó con boicotear el consumo de productor australianos si Canberra insiste una vez más en investigar el origen de la panemia.



El embajador indicó además las consecuencias que podría tener para el país insistir en que se abra una investigación al respecto del coronavirus. "La sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia", informó durante una entrevista con el diario local The Australian Financial, recogida por Europa Press..



"Si esto va a ir a peor, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece", indicó Jingye y expresó que con declaraciones de ese estilo lo único que se logra es que los turistas piensen dos veces antes de viajar a Australia.



Uno de los productos australianos que se podría ver afectado, entre otros es el vino, indicó. "Quizá se planteen por qué deben beber el vino australiano o comer su carne", expresó el embajador en otra entrevista.