Chile, el primer país de la región en aplicar la vacuna

Chile espera iniciar esta semana la campaña de vacunación contra el coronavirus, que comenzará con los trabajadores de la salud, anunció ayer el presidente Sebastián Piñera.

“Vamos a empezar con las personas que han estado en la primera línea, en las unidades críticas, atendiendo a los pacientes críticos”, dijo Piñera a la prensa.

El gobierno chileno aprobó el miércoles la vacuna de Pfizer/BioNTech y aguarda la llegada de un primer cargamento con 20.000 dosis para iniciar el proceso de inoculación en momentos en que el número de contagios en el país aumentó un 22% en la última semana.



En la primera etapa se inoculará a 9.875 personas.



El plan contempla inocular en el primer trimestre del 2021 a 5 millones de personas de la población de mayor riesgo: enfermos crónicos, adultos mayores y trabajadores de la salud.



Para el primer semestre del próximo año, se espera haber inoculado a 15 de los más de 18 millones de habitantes del país, indicó Piñera.



Chile suscribió en septiembre acuerdos con Pfizer/BioNTech para dotarse de 10 millones de dosis. El miércoles, cerró otro acuerdo con la biofarmacéutica china Sinovac para obtener otras 10 millones de vacunas, informó el ministro de Salud, Oscar Paris.



Chile registra 585.545 casos y 16.154 muertos desde que confirmó el primer caso el 3 de marzo, de acuerdo con el último reporte oficial.



En los últimos tres días, la cifra de contagios supera los 2.000, desatando preocupación entre las autoridades sanitarias. Desde agosto, Chile había logrado estabilizar los casos nuevos entre 1.000 y 1.500 diarios.

Inglaterra aislada

Mientras tanto, varios países europeos empezaron a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido, tras el descubrimiento de una variante más contagiosa de coronavirus que circula “fuera de control” en ese país.



Siguiendo los pasos de Holanda, donde la suspensión de los vuelos de pasajeros procedentes de Reino Unido entró en vigor ayer y se mantendrá hasta el 1 de enero, Bélgica suspenderá vuelos y trenes procedentes del Reino Unido a partir de medianoche e Italia anunció que suspendía sus conexiones aéreas con este país.



Alemania también anunció la suspensión a partir de medianoche de las conexiones aéreas con Reino Unido. Esta decisión podría ser adoptada por el conjunto de la Unión Europea, según una fuente gubernamental alemana.



Además, a partir del lunes (por hoy) “vamos a limitar todas las entradas” por vía marítima, ferroviaria o de carretera, de ciudadanos del Reino Unido y Sudáfrica”, donde también se detectó la nueva variante del virus, señaló el ministro.

Reacciones

En América del Sur y Centroamérica, también Argentina, Colombia y El Salvador anunciaron que suspenderán los vuelos con Gran Bretaña por la aparición de la nueva cepa de coronavirus.



Por su parte, el gobierno israelí prohibirá la entrada de visitantes procedentes de Gran Bretaña, Dinamarca y Sudáfrica



Las autoridades israelíes anunciaron igualmente reglas estrictas para los israelíes que vuelvan de estos países, afirmando que serían confinados en hoteles gestionados por el ejército que sirven como centros de cuarentena, según una declaración conjunta de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministerio de Salud.

- Río de Janeiro: aglomeraciones en playas de Ipanema y Copacabana Las playas de Río de Janeiro fueron tomadas por miles de cariocas y turistas, en vísperas del inicio del verano, lo que encendió las alertas. El domingo de sol y las elevadas temperaturas hicieron que miles de personas se volcaran a las playas, en su gran mayoría sin máscara ni cualquier otra prevención, y provocaron aglomeraciones en las arenas de Copacabana, Ipanema y Leblón. - Bolsonaro: "La prisa por comprar una vacuna no se justifica" Mientras la mayoría de los países esperan impacientes el inicio de la vacunación contra el coronavirus, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, señaló en una entrevista en YouTube que “la prisa para la compra y la distribución de vacunas no se justifica”, y auguró que "la pandemia realmente está llegando a su fin”. - Macron: "Seguí todas las recomendaciones médicas, pero aún así contraje el virus" A cuatro días de haber confirmado su diagnóstico positivo por COVID-19, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sigue con tos y cansancio pero estable, confinado en la residencia presidencial de Versalle. El servicio médico presidencial le está efectuando análisis clínicos y paraclínicos de forma frecuente y sus resultados “son tranquilizadores”, se divulgó en un comunicado oficial. Macron explicó que él siguió todas las recomendaciones médicas (distancia, mascarilla, gel hidroalcohólico) pero aun así contrajo el virus, “puede que por alguna negligencia o por mala suerte”. Macron se unió a sí a una larga lista de mandatarios y jefes de gobierno que han contraído el virus, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump, el primer ministro británico Boris Johnson, y el jefe del ejecutivo brasileño Jair Bolsonaro. También dieron positivo la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, el hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Alejandro Giammattei.

Alerta en Estados Unidos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le pidió ayer a la Administración del presidente Donald Trump que tome precauciones ante la nueva mutación del virus ue ha surgido en el Reino Unido y se propaga rápidamente.



Destacó que los países europeos ya han impuesto restricciones a las personas que viajan desde el Reino Unido, pero Estados Unidos no ha tomado ninguna medida en respuesta, lo que el gobernador demócrata considera “reprensible”.



Cuomo cuestionó que aún sigan llegando seis vuelos diarios desde el Reino Unido al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York “y no hemos hecho absolutamente nada”.

La nueva cepa ya se expandió a otros países europeos

En Países Bajos, pero también en Italia y Dinamarca, las autoridades sanitarias comunicaron sendos casos de la variante del coronavirus identificada en el Reino Unido. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad neerlandés confirmó que un estudio realizado en Países Bajos a principios de diciembre reveló que también circulaba un virus con la variante descrita por el Reino Unido, y, tras la alarma en Londres, las autoridades sanitarias se encuentran ahora analizando esta cepa de coronavirus, cómo se produjo el contagio de la persona afectada y si hay casos relacionados. Las autoridades sanitarias de Italia notificaron, por su parte, el caso de un sujeto contagiado con la misma variedad de coronavirus detectada en Reino Unido y le han puesto en aislamiento. Según la OMS, se han notificado varios casos fuera del territorio británico: nueve casos de la nueva cepa en Dinamarca, además de otros en Australia y en Sudáfrica.

MÁS

Mutación del virus preocupa a científicos

La aparición en el Reino Unido de la nueva cepa del coronavirus, mucho más contagiosa que las otras, preocupa a los epidemiólogos que aún analizan los peligros que conlleva.



El consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, indicó que esta nueva variante del SARS-CoV-2, además de propagarse rápidamente, se está convirtiendo en la forma “dominante” de contagio.



Este mes se constató “un aumento muy fuerte de casos de contagio y de hospitalizaciones en Londres y en el sureste, respecto al resto de Inglaterra”, señaló el profesor de Medicina Paul Hunter, de la Universidad de East-Anglia, citado en la página web de Science Media Centre. “Este aumento parece estar causado por la nueva cepa”, agregó. Sin embargo, “nada indica, de momento, que esta mutación cause una tasa de mortalidad más alta o que afecte a las vacunas y los tratamientos” indicó el médico-jefe de Inglaterra, Chris Whitty.



La información sobre esta nueva cepa “es muy preocupante”, afirmó el profesor Peter Openshaw, inmunólogo del Imperial College de Londres, citado por Science Media Centre.



“Es una muy mala noticia”, apuntó el profesor John Edmunds, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. “Parece que este virus es mucho más infeccioso que la cepa precedente”.



No obstante, expertos de la Unión Europea opinaron que las vacunas actuales contra el COVID-19 son efectivas también para esa cepa, anunció el gobierno alemán. “Por todo lo que sabemos hasta el momento, la nueva variante del virus “no tiene ningún impacto en las vacunas” que siguen siendo "igual de eficaces", dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn.



De la misma opinión son los expertos estadounidenses, que consideran que “por el momento ninguna cepa del virus parece resistente a las vacunas disponibles”, dijo el asesor principal del programa gubernamental de vacunación, Moncef Slaoui, que aseguró que su país vigila “muy atentamente” la nueva variante.