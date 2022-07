El 95% de casos de viruela del mono se transmite por actividad sexual, según estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 95% de los casos de viruela del mono se transmitieron a través de actividad sexual, de acuerdo con el estudio más amplio hasta la fecha, que además indicó nuevos síntomas clínicos como lesiones genitales únicas.

La investigación, publicada el jueves por el New England Journal of Medicine, se conoce mientras expertos de la Organización Mundial de la Salud debaten si clasificar el brote como emergencia de salud global, el nivel de alarma más alto.



Liderado por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres, el nuevo estudio observó 528 infecciones confirmadas en 16 países, entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022.

"Es importante subrayar que la viruela del mono no es una infección que se transmite sexualmente en sentido tradicional; puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano", dijo el autor principal John Thornhill en un comunicado.



"Sin embargo, nuestro trabajo sugiere que la mayoría de transmisiones hasta ahora han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres", añadió.



"Este estudio aumenta nuestra comprensión sobre las maneras en cómo se difunde y en qué grupos, lo cual ayudará a la rápida identificación de nuevos casos y nos permitirá ofrecer estrategias de prevención".

En total, el 98% de las personas infectadas eran hombres gay o bisexuales, el 41% era VIH positivo y su edad promedio era de 38 años.



Su promedio de parejas sexuales en los tres meses previos fue de cinco, y alrededor de un tercio reconoció haber visitado lugares propicios para encuentros sexuales como fiestas sexuales o saunas en el último mes.

Los investigadores resaltaron en un comunicado que el virus puede transmitirse a través de contacto físico cercano, como en microgotas al respirar y potencialmente a través de la ropa y otras superficies.



Muchos de los infectados mostraron síntomas que no habían sido asociados con la viruela del mono, incluyendo lesiones genitales únicas y llagas en la boca o en el ano.

Estas señas son similares a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y pueden conducir a diagnósticos engañosos, advirtieron los autores. "Las consecuencias clínicas en esta serie de casos fue tranquilizadora", relativizaron.



"La mayoría de los casos fueron leves y se curaron sin tratamiento, y no hubo muertes. Aunque el 13% de las personas fueron hospitalizadas, no se reportaron complicaciones serias en la mayoría de casos".



ADN de la viruela del mono estuvo presente en el semen de 29 de 32 personas testeadas, pero todavía no es claro si esta sustancia es capaz de transmitir el virus.