Canadá declara en “emergencia” a la provincia Columbia Británica y evacua a más de 20.000 personas

Las autoridades canadienses declararon estado de emergencia después de que un incendio forestal de rápida propagación obligara a evacuar a más de 20.000 personas en la provincia occidental de Columbia Británica el fin de semana.

Los vientos avivaron el incendio, denominado Bald Range, lo que provocó que se extendiera a última hora del viernes, empujando las llamas hacia el distrito de Summerland y afectando a comunidades en todos los valles circundantes.

El incendio se reportó por primera vez durante la tarde del viernes y se fue extendiendo. “Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en un comunicado el sábado.

“Se están llevando a cabo evacuaciones aéreas para las personas que siguen aisladas detrás del perímetro del incendio”, señaló Eby.

Kelly Greene, ministra provincial de Gestión de Emergencias y Preparación ante el Cambio Climático, declaró el estado de emergencia.

La cadena CTV News informó que más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por aire en la comunidad de Faulder, a medida que avanzaban las llamas.

“El gobierno federal está preparado para ayudar y apoyar al gobierno de Columbia Británica en estos esfuerzos”, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una publicación en X.

Aeronaves

El Gobierno canadiense se prepara para afrontar más incendios en los próximos años, debido fundamentalmente a pronósticos vinculados al cambio climático en ese país, que ya hacen estragos. En ese marco, anunció la venta de 10 aviones militares de transporte CC-130H Hércules a la empresa Coulson Aviation, que los transformará en aeronaves para combatir incendios forestales con capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua.

La adquisición elevará de 10 a 20 el número de Hércules C-130H operados por Coulson y, según dijo el gobierno que la empresa dará a su división canadiense capacidad para desarrollar “la mayor y más capaz flota mundial de aviones cisterna C-130”.

La operación, cuyo importe no ha sido divulgado por considerarse confidencial, todavía está condicionada a la conclusión de los acuerdos contractuales y a las autorizaciones del Ministerio de Transporte de Canadá, según informó el secretario de Estado de Adquisiciones de Defensa, Stephen Fuhr, durante un acto en la localidad canadiense de Abbotsford. Los aparatos forman parte de una flota de 12 Hércules que las Fuerzas Armadas canadienses retiraron del servicio el pasado enero. Los otros dos aviones serán destinados a exposiciones en bases militares y museos.

Coulson Aviation señaló que los CC-130H prestaron durante años servicios de transporte aéreo táctico, búsqueda y rescate, operaciones en el Ártico, respuesta a desastres, misiones humanitarias y despliegues internacionales. La conversión de las aeronaves se realizará en las instalaciones de Coulson en la provincia de Columbia Británica. El primero de los aparatos podría estar listo en un plazo de 12 meses.

La compañía enmarcó la operación en el aumento de la duración y complejidad de las temporadas de incendios forestales en Canadá, con fuegos de mayor tamaño e intensidad, están incrementando la presión sobre los bomberos y los organismos de emergencias.

Con información de EFE y AFP