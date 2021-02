Candidato a la presidencia en Ecuador usó canción de "El Cuarteto de Nos" en campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yaku Pérez es uno de los tres candidatos presidenciales que se presentaron en las elecciones que están teniendo lugar en Ecuador. Es conocido por ser un líder antiminero y por su activismo indígena.

Al momento, Pérez se encuentra empatado con el candidato promercado Guillermo Lasso, mientras Ecuador sigue el conteo voto a voto para saber cuál de los dos se unirá al economista Andrés Arauz —quien ya está confirmado— y pasará a la segunda vuelta.

Para su campaña, el líder antiminero usó el ritmo y la melodía de "Gaucho Power", una canción de la banda de rock uruguaya "El Cuarteto de Nos" que fue lanzada en 2017, dentro del álbum "Apocalipsis zombi".

"Este Yaku no se agacha, con la frente en alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil, no", dice la letra que fue modificada para el candidato ecuatoriano. "En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Y abraza su libertad porque la supo perder y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer", agrega.

La canción fue publicada por el propio Pérez a través de su cuenta de Twitter junto con el mensaje: "El sentir popular se debe respetar. Tengan por seguro que vamos a cuidar hasta su último voto. Gracias por su infinito apoyo que nos convirtieron en #YakuPower", expresó.

En los comentarios de la publicación fueron varios los usuarios que notaron que la melodía pertenece a la banda uruguaya y cuestionaron si se le pidió autorización para poder usar su canción.

El sentir popular se debe respetar. Tengan por seguro que vamos a cuidar hasta su último voto. Gracias por su infinito apoyo que nos convirtieron en #YakuPower.



¡Estamos en segunda vuelta 🇪🇨! pic.twitter.com/3WSGuCxlQh — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 8, 2021

El resultado obtenido por Pérez marca la mejor participación de un candidato presidencial indígena y abre una carrera que durante meses había estado definida por el enfrentamiento de propuestas de libre mercado y la generosidad del socialismo.

Las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) del lunes mostraron que con el 97,56% de las actas procesadas, Arauz obtenía el 32,20% de los votos frente al 19,80% de Pérez y 19,60% de Lasso.