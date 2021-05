Manifestaciones en Colombia: referentes como Camilo y Falcao piden frenar violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diferentes figuras y referentes de Colombia, del mundo del deporte y también del arte, se expresaron durante estas últimas horas en medio de las protestas contra el presidente Iván Duque por la reforma fiscal.

Hasta hoy martes ya van seis días de manifestaciones, fallecieron 19 personas y se investiga la muerte de otras tantas.

Uno de los primeros en expresarse públicamente fue Radamel Falcao García, delantero del Galatasaray de Turquía y de la selección colombiana de fútbol: "Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias.

Asimismo pidió que "se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales". "Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones.Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país", sumó.

"Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría, misericordia y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos. Mi corazón con toda Colombia", agregó.

Siguiendo con los jugadores, otro de los que se manifestó fue Juan Fernando Quintero, enganche de la selección y actualmente en el fútbol chino. "Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo... Quisiera explicar muchas emociones, pero me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos", comentó.

"Tengo fe que todo va mejorar para bien... y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman", sumó.



Aunque el exjugador de River aclaró que no es "nada personal con nadie", remarcó que "la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento".



"Espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono. No importan los personajes... Importan las personas ... Que una decisión personal no afecte a miles... ¡Construyamos señores, no destruyamos! Diálogo, comprensión, cese a la violencia y mucho amor. Te amo Colombia", añadió.

También en el mundo de la pelota, el exarquero de la selección René Higuita dejó sus sensaciones y se presentó en contra de la reforma: "Los ídolos nos debemos al pueblo y somos el pueblo".

En lo que tiene que ver con los músicos, fueron varios los que también dejaron sus comentarios en redes sociales. Camilo, uno de los cantantes pop del momento, sostuvo que "en Colombia las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse".



"No más brutalidad policial y no más impunidad a los que la perpetran.

Manifiéstense a través de lo que hagan. Compartan, reposteen y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país", dijo.

Juanes, en tanto, pidió: "Presidente Iván Duque le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor sino reacciona".

En esa misma línea la cantante Karol G, conocida por el tema "Tusa", se mostró contraria a la reforma y publicó: "Empatía: 'Luchar aunque no te falte nada, porque a algunos les falta todo'".



Algunas bandas pop, como Morat y Piso 21, publicaron comunicados en conjunto entre sus respectivos integrantes para manifestar sus discrepancias con el gobierno.

Morat hizo énfasis en que Colombia es "el séptimo país más desigual del mundo" y por eso es un "error" aplicar estas modificaciones tribuarias. "No estamos de acuerdo con un proyecto que quiera solucionar los problemas de Colombia a cuesta de la clase media y en beneficio de los más privilegiados", recalcó.

Mientras tanto Piso 21 subrayó que "el descontento social que vive el pueblo colombiano necesita solidaridad, compasión y respeto" y "no violencia y muertes".

El conflicto

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días en el país.



El gobierno aspira recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia. La clase media sería la más castigada en el llamado a rescatar unas arcas vaciadas por la pandemia, coinciden expertos.



A poco más de un año de terminar su mandato y con la popularidad en rojo (33%), Duque ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Legislativo sin mayorías claras.