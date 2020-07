Brasil testeará una vacuna china contra el coronavirus a partir del 20 de julio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de São Paulo anunció este lunes que a partir del 20 de julio se testeará una vacuna contra el coronavirus desarrollada en China. João Doria, gobernador del estado de São Paulo, anunció que 9.000 profesionales de la salud serán voluntarios en cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Paraná

La vacuna fue desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y los testeos en Brasil serán realizados en sociedad con el Instituto Butantan. A partir de la próxima semana este instituto realizará un reclutamiento de voluntarios mediante una aplicación. Dimas Covas, director del Instituto Butantan, declaró que si las pruebas tienen éxito, la vacuna podría estar disponible en Brasil a mediados de 2021.

"En el mundo hay 136 vacunas siendo testeadas, 12 de ellas en estudios clínicos. De esas, tres están en la fase 3, la más avanzadas. Una de ellas es la que Butantan ha hecho el acuerdo y es una de las que tiene grandes chances de llegar al público", declaró Dimas Covas.

Esta vacuna, en la fase 2 de las pruebas realizada en China en 1.000 voluntarios, demostró una eficiencia en más del 90% de los participantes. Covas anunció que la expectativa es que en Brasil se pueda hacer un análisis preliminar de los resultados este año, para así utilizarla a mediados de 2021.

"Es una de las vacunas más prometedoras y de ahí viene mi entusiasmo. Estoy muy entusiasmado de que será una de las vacunas que llegará al mercado con mucha eficiencia en poco tiempo", agregó.

Las personas interesadas en ser voluntarias para participar de las pruebas deben ser profesionales de la salud que esten trabajando en el atendimiento de personas con COVID-19 y que no hayan tenido la enfermedad. Además no podrán participar de otras pruebas de vacunas, no pueden estar embarazadas o tener planeado hacerlo en los tres meses que dura el estudio, no pueden tener enfermedades que afecten al sistema inmunológico u otros problemas que puedan afectar el procedimiento

Dimas Covas agregó que el gobierno ya tiene reservadas 60 millones de dosis de la vacuna en caso de que su efectividad para combatir el coronavirus sea detectada tanto en los estudios realizados en Brasil como en otros países. Las dosis serán recibidas por el Ministerio de Salud, que determinará su distribución.

Además de esta vacuna, en Brasil también está siendo testeada una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, junto a la farmaceutica AstraZeneca.