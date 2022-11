Bolsonaristas bloquean rutas en 12 estados brasileños: “no vamos a permitir el fraude”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los manifestantes bolsonaristas que ayer lunes bloquearon decenas de carreteras en Brasil en protesta por la derrota del presidente Jair Bolsonaro, consideran que en las elecciones del domingo hubo “fraude”.

Los bloqueos, en su mayoría ocasionados por camioneros, se han registrado en al menos 70 puntos de carreteras de doce estados de todo Brasil, según informaciones de la Policía Federal.



En Teresópolis, ciudad serrana ubicada a unos 100 kilómetros de Río de Janeiro, un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito en la carretera nacional BR-116, permitiendo solo el paso de automóviles por el arcén. El bloqueo, montado con neumáticos quemados, impidió el paso de centenares de camiones, que se quedaron varados durante varias horas.



Uno de los manifestantes, Rodrigo da Silva, dijo a EFE que se cometió un “fraude” en las elecciones del domingo, en las que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro por un estrecho margen de menos de dos puntos.

“Tengo sentimiento de rabia, de que estamos siendo robados”, dijo De Silva, contador de profesión, que llevaba en el pecho un adhesivo de la campaña electoral del actual presidente, quien todavía mantiene el silencio.



Otro manifestante, Afonso Davi Bandeira, empresario, dijo que en todo Brasil saben que hubo un “fraude” en las urnas y avisó que no levantarán el bloqueo de carreteras “mientras no cambien las cosas”.



“No aceptamos lo que ocurrió ayer en las urnas (...) fuimos engañados, estamos en manos de corruptos, no aceptamos ser gobernados por un hombre corrupto”, agregó Bandeira.



Los camioneros también bloquearon en ambos sentidos la vía Dutra, la autopista que conecta Río de Janeiro y San Pablo, que es la carretera con mayor volumen de tráfico de Brasil.

Este corte del tránsito, a la altura de la ciudad de Barra Mansa, ocasionó filas kilométricas de camiones en ambos sentidos, según comprobó un periodista de EFE.



Lula ganó las elecciones del domingo con el 50,9 % de los votos, frente al 49,1 % de Bolsonaro, líder de la ultraderecha, quien todavía guarda silencio sobre el resultado de las elecciones.



La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, escribió en su perfil de Twitter que ese “movimiento de camiones paralizando carreteras, eminentemente político, perjudica al país y al pueblo”.