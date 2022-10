¿Qué impactos tendrá en el Mercosur y en Uruguay el triunfo electoral de Lula?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil supondrá cambios en un Mercosur que Uruguay busca flexibilizar.

Poco después de conocerse los resultados oficiales, el mandatario Luis Lacalle Pou, saludó este domingo al futuro presidente brasileño con un mensaje en Twitter en el que resaltó que confía que ambos trabajarán por un bloque "moderno y abierto al mundo".

Este lunes, dos expertos dialogaron con la agencia EFE sobre lo que el gobierno encabezado por Lula -quien asumirá el próximo 1 de enero- significará para el Mercosur.



Daiana Ferraro, licenciada en Relaciones Internacionales, docente y especialista en Integración Regional, subraya que el nuevo presidente de Brasil "ve la cancha un poco más desde arriba" a diferencia de Jair Bolsonaro, quien, desde su punto de vista, "no priorizó el bloque" y fue más por el camino de disminuirlo que de aumentarlo.

Asimismo, sostiene que en este momento de "muchas transiciones hegemónicas de globalización y demás" hay expectativa de que el mandatario electo piense "mucho más en la construcción no solo del Mercosur, sino de América Latina en su conjunto como ya lo ha hecho".



Por su parte Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales, dice que la visión que tiene Lula sobre el Mercosur "es bien distinta" a la de Bolsonaro y en particular a la del minstro de Economía, Paulo Guedes.



"Lula tiene una visión en general de la integración latinoamericana mucho más política, mucho más retórica (...) Esa visión me parece que no es coincidente con la que tiene Lacalle Pou sobre lo que quiere hacer con el Mercosur. No es coincidente con la flexibilización y tampoco es coincidente con un Mercosur más pragmático y más abierto al mundo", sostiene.



La relación con China

Por otro lado, ambos hablan sobre la situación de Uruguay y China, en el que el país trabaja para poder sellar un Tratado de Libre Comercio (TLC).



En ese sentido, Bartesaghi dice que Lula tendrá una política con China "muy parecida" a la de Bolsonaro, pero más potenciada.



"Lo que vamos a ver es un Lula que va a potenciar la relación con China. ¿El hecho de que Brasil siga potenciando sus relaciones con China supone un TLC? No", asevera.



En concordancia con esto, explica que el vínculo entre ambas naciones se va a seguir profundizando en términos políticos y en términos de inversiones como se está dando ahora, pero opina que no imagina que Lula esté dispuesto a sentarse a hablar con China de un TLC en este momento por la visión que tiene de su industria.



"No veo fácil el inicio de negociaciones del Mercosur y tampoco le será fácil a Uruguay avanzar bilateralmente", concluye.



Para Ferraro, hay que pensar en como los chinos "ven como se está moviendo hoy la globalización y como está siendo el multilateralismo".

"Ellos están hablando de construir un multilateralismo de un futuro común que tienen los Estados", asegura.



Añade que el gigante asiático necesita tener vínculos y los tendrá con Brasil como los ha tenido. "No sé si va a ser factible que nosotros podamos avanzar en ese escenario en un TCL con China, porque China va a ser muy cauteloso", puntualiza.



Luego de conocerse los resultados de la elección, el presidente Xi Jinping y la Cancillería de China felicitaron a Lula da Silva por su triunfo y expresaron su disposición a trabajar con Brasil para llevar las relaciones bilaterales a "un nuevo nivel".



Unión Europea - Mercosur

Sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la docente y especialista en Integración Regional cree que la apuesta de Lula por cuidar mucho más la Amazonía genera un acercamiento.



Por otra parte, explica que el nuevo mandatario está cuestionando el hecho de ser "meros vendedores de materias primas".



Bartesaghi, en tanto, coincide en los asuntos ambientales "Lula es mejor visto desde el lado europeo", un hecho que acerca a la UE y al Mercosur.

No obstante, remarca el discurso que el electo presidente brindó este domingo en el que remarcó que no quiere que Brasil sea solo un exportador de materias primas.



"Hay mayor acercamiento entre Lula y Europa, porque Lula va a reaccionar distinto a los asuntos ambientales. Podría abrirse un problema si Lula decide negociar algunas concesiones ya cerradas", concluye.



Finalmente, ambos hablan sobre la relación bilateral entre Uruguay y Brasil.



"Por nuestro bien debería ser la mejor posible, porque nosotros dependemos muchísimo de Brasil en todo sentido. Ha sido histórica la relación entre Uruguay y Brasil", dice Ferraro.



"El triunfo de Lula es una realidad que Uruguay debe sostener. Que esta nueva realidad impone a Uruguay un cambio de estrategia respecto a lo que venía trabajando en términos de flexibilizaciones del Mercosur, sí. Esto de cierta forma nos obliga a recalcular y a pensar nuevas estrategias", subraya Bartesaghi.



Lula ganó las elecciones llevadas a cabo este domingo por un estrecho margen de 2,1 millones de votos sobre el actual gobernante, Jair Bolsonaro, según los datos oficiales divulgados este lunes con el 100% de las urnas escrutadas.