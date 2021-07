¿Qué es el bloqueo a Cuba? Claves para entender la situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo cientos de cubanos se manifestaron en varias regiones al grito de "¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!", mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus partidarios a tomar las calles. "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", les dijo y acusó a "la mafia cubano-americana" de estar detrás del levantamiento.

Quienes están en contra del presidente acusan que la crisis es por la dictadura de ese país; mientras que el gobierno afirma que se debe al bloqueo por parte de Estados Unidos.

¿Qué es el bloqueo a Cuba?



Estados Unidos mantiene un embargo sobre la isla desde 1962, el cual, según las autoridades cubanas, es la causa principal de sus grandes problemas económicos.



Tras una breve reconciliación entre 2014 y 2016, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos están en su nivel más bajo desde que Trump endureció el embargo, denunciando violaciones de derechos humanos y apoyo de La Habana al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las características del embargo de Estados Unidos a Cuba

-Las sanciones económicas, comerciales y financieras fueron impuestas en plena Guerra Fría, en febrero de 1962, por el presidente estadounidense John F. Kennedy.



-La medida fue una respuesta a la declaración de Fidel Castro del carácter socialista de la revolución cubana.



-Las prohibiciones comerciales comenzaron en 1958, e iban desde la venta de armas hasta la mayoría de las exportaciones. Las sanciones fueron escalando luego de la completa interrupción de las importaciones de caña de azúcar del país, en 1960, como consecuencia de la nacionalización por parte de Cuba de los bienes y empresas extranjeros, en su mayoría propiedad de estadounidenses.



-En el año 2000, Estados Unidos aprobó la Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, con la que se suavizaron los cumplimientos del embargo y se permitió la venta de productos agrícolas y medicinas a la isla por razones humanitarias.



-En marzo de 2009, el gobierno estadounidense levantó la restricción de pago por adelantado de productos, y permitió que Cuba siguiera comprando alimentos y pagándolos contra entrega.



-Al haber sido aprobado por ley, solo el Congreso de los Estados Unidos puede poner fin al embargo.



-En 2020, el bloqueo superó los 5000 millones de dólares en pérdidas para la economía de Cuba por primera vez en la historia, de acuerdo al testimonio del representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia.

Votación de la ONU

En junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reiteró el pedido para dar fin al embargo estadounidense contra Cuba con la aprobación de una resolución a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel.



En este entonces, la Asamblea condenó por 29ª vez el bloqueo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra dos.



Esta asamblea rechaza cada año la medida. Además, un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU describe los efectos del embargo sobre los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano como “desastrosos”.



Amnistía Internacional, en tanto, sostuvo en un reporte que “la imposición del embargo no exime al gobierno cubano de su obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.

Pedido para terminar con el bloqueo



Varios presidentes se manifestaron en estos días sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó que se ponga fin al bloqueo a Cuba, al que calificó de "inhumano", y rechazó una eventual intervención extranjera en la resolución de los conflictos políticos en la isla caribeña.



"No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país", declaró el mandatario argentino en una entrevista con Radio 10 y agregó que "mantenerlo bloqueado en medio de una pandemia es lo menos humanitario que existe".



Fernández afirmó que "cuando bloquean un país, lo que hacen es bloquear una sociedad y el que padece no es un gobierno, es una sociedad".

En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes que se debe acabar con el bloque económico de Cuba, y ante las protestas de los últimos días dijo no tener "información" sobre el posible intervencionismo de Estados Unidos.



"Consideramos que no debe haber bloqueo", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Tachó de "interesante" que ante las Naciones Unidas la "inmensa mayoría" de países vota contra el bloqueo, pero que haya naciones que "pesan" y que vetan el fin del bloqueo.



"Quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso. Porque no se debe aislar a nadie. No se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos", apuntó