Banda y bastón no significan poder: la dura frase de Cristina Kirchner sin mencionar a Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin menciones directas a su distanciamiento con el presidente argentino Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo en un discurso al inaugurar las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat) este miércoles que "que te pongan una banda y que te den el bastón" no significa tener el poder.

En el encuentro, Kirchner defendió al capitalismo como sistema mundial, pero dijo que la pandemia llevó a reflexionar sobre si a ese modelo lo conducirán las leyes del mercado o de los Estados. Entonces, después de cuestionar el rol de los organismos de crédito tras la crisis sanitaria, Cristina Kirchner dio una definición de qué es el poder.



“Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia...”, sostuvo la vicepresidenta. “Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí”, dijo.

Pese a que no nombró a Fernández, sí hizo una férrea crítica al rol de los organismos de crédito en la pandemia, justo cuando el kirchnerismo -disconforme con cómo se negoció la deuda- le reclama una postura más dura frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) al Presidente y a su séquito de funcionarios.



“En el mundo, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayuda: financiera, fiscal, crediticia. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo de una guerra, el mercado nos contesta con que ‘ah, no no importa, es mi rentabilidad y los demás que revienten’. No vale así, como dicen los chicos: ‘Así no juego más’”, apuntó.



Y entre los cuestionamientos de sus filas a la política de ingresos de Fernández, Cristina Kirchner advirtió: “Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo que no tomar decisiones políticas también lo es”.

También aprovechó su alocución de hoy para mostrar su posicionamiento frente a la guerra entre Rusia y Ucrania. “El mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Gran idea, gran idea... Que no se aplica”, ironizó la expresidenta, que supo tener sintonía con el mandatario ruso, Vladimir Putin, cuando condujo el Ejecutivo nacional.



En esa línea, justificó que todos los países que integran en forma permanente el Consejo de Seguridad -salvo China- “en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional” y habló de un “doble estándar de las potencias, que se creen por encima del resto de los países”.



Fue en ese momento cuando la jerarca trazó un paralelismo con la situación de las Islas Malvinas y sostuvo: “La ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechazan; y cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien. Dramáticamente ya vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos combatientes que trabajan en el Senado... ¿Qué le puedo hablar a ellos de la OTAN, si nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros?”.

Recordó, además, que Argentina votó para condenar la anexión de Crimea durante su gobierno y refirió: “Como somos coherentes, respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y ancho del planeta”.



La vicepresidenta también rememoró que un día como hoy, pero en 2016, Claudio Bonadío la citó a declarar en la causa del dólar futuro -por la que quedó sobreseída- y pidió que no silben al exjuez fallecido. “No, no, Dios. Ya está”, manifestó.



“Llama la atención que por una decisión política absolutamente reglamentada, transparente y legal estuve procesada durante cinco o seis años y cuando nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal, que ninguna juez haya advertido alguna irregularidad o ilegalidad”, planteó la vicepresidenta, que consideró: “Debemos también abordar un tema más latinoamericano, que es el Partido Judicial como instrumento contra los gobiernos nacionales y populares”.



“Hay un déficit muy grande en nuestra región en este sentido y no me parece desacertado compartirlo con mis compatriotas latinoamericanos y europeos”, dijo Cristina Kirchner, que bromeó: “Todos tenemos algo de Europa, soy Fernández”.