Atraparon a un uruguayo con 808 kilos de droga en playa de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eran las seis de la tarde del pasado sábado en España, cuando la veintena de personas que tomaba el sol en la playa de Melicena (Granada, a unos 92 kilómetros de la capital) fueron sorprendidas por el ruido de una patrullera de la Guardia Civil que estaba persiguiendo a una pequeña embarcación a escasos metros de la costa. Pero la sorpresa no quedó allí: la lancha enfiló directamente a la orilla, y a punto estuvo de atropellar a un veraneante.

“Ese viene para acá. Estos van a desembarcar aquí, verás, verás”, comentaba uno de los bañistas mientras grababa la escena. “Estos” eran dos narcotraficantes —uno uruguayo, según informó El Mundo— y la embarcación una lancha repleta de fardos de hachís. Los dos tripulantes saltaron del bote, cada uno con una bolsa en los brazos, y empezaron a correr sin rumbo fijo.

El estupor de los bañistas se disipó casi al mismo tiempo en el que la lancha encallaba en medio de las sombrillas. Una decena de ellos se abalanzó sobre uno de los ocupantes del bote hasta lograr retenerlo en la arena. El otro fue capturado minutos después por la Guardia Civil. Los veraneantes se habían convertido en inesperados "cazanarcos en bañador", relata la prensa española. De todos modos, uno de ellos, el que primero alcanzó al supuesto criminal, era un sargento del Instituto Armado fuera de servicio.

Los dos narcotraficantes, de 32 y 43 años, fueron trasladados a los calabozos de la Guardia Civil en Salobreña, a 40 kilómetros del lugar donde fueron apresados. La carga de droga que no consiguieron salvar, 808 kilos de hachís, hubiera costado en el mercado más de un millón y medio de euros.



En lo que va de verano, el mayor alijo de marihuana de España —5,6 toneladas de cogollos listos para transportar al Reino Unido-—se desarrolló en La Mojonera, un municipio cercano a la costa almeriense, entre Roquetas del Mar y El Ejido. La operación se desarrolló el 15 de julio y la banda desarticulada tenía su centro de operaciones en la Costa del Sol, escenario habitual de este tipo de operaciones, no solo en verano.



En la parte de la provincia de Málaga donde ocurrió esta detención, el último alijo de envergadura, a finales de julio, tuvo como protagonista no una lancha, sino un moderno barco velero en cuyo casco se ocultaban 1.018 paquetes de un kilogramo de clorhidrato de cocaína.



Además de embarcaciones, en este territorio también se confiscó a mediados del pasado mes un dron dedicado a trasladar droga entre Marruecos y Málaga.