Rusia lanza ataque con misiles a una pizzería en Ucrania y buscan sobrevivientes entre las ruinas

Agencia EFE

Diez personas han muerto y más de 60 han resultado heridas en el ataque con misiles perpetrado anoche por las fuerzas rusas que alcanzó una pizzería en el centro de la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, según el último balance ofrecido por la Policía nacional ucraniana.

Entre los fallecidos hay una menor de 17 años de edad y dos hermanas de 14, según la fuente, que especifica asimismo que uno de los heridos es un bebé de ocho meses cuya vida no corre peligro.

Entre los heridos está también la escritora ucraniana Victoria Amelina, que sufrió una fractura grave en el cráneo.

Rescatistas buscan sobrevivientes en las ruinas de la pizzería atacada por misiles rusos en Ucrania. Foto: EFE

Amelina se encontraba en la pizzería en el momento del ataque con el también escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Colombia Sergio Jaramillo.

Jaramillo y Abad sobrevivieron al ataque con heridas leves, igual que la periodista también colombiana Catalina Gómez, que cenaba con ellos en el momento del impacto del misil.

El ataque ruso contra Kramatorsk es uno de los más mortíferos de las últimas semanas y ha sido condenado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El escritor Héctor Abad describió hoy de modo gráfico en una entrevista telefónica con EFE el momento en que un misil ruso alcanzó la pizzería: fue como si la explosión “saliera del fondo de la tierra”.