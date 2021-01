Asumió Joe Biden y EE.UU. da un giro con sus primeras medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Joe Biden juró ayer en Washington el cargo de presidente de Estados Unidos. “La democracia ha ganado”, dijo en su discurso inaugural a las puertas de un fortificado Capitolio.

Sin perder un minuto, después de jurar como 46º presidente de EE.UU., Biden firmó 17 órdenes ejecutivas (decretos) que revierten, la mayoría de ellas, medidas de la Administración de Donald Trump en materias como el combate a la pandemia, asuntos migratorios o de medioambiente.

Sentado en el Despacho Oval mientras llevaba una mascarilla, Biden firmó las primeras tres órdenes ejecutivas: la primera exige el uso de tapabocas en todas los edificios federales, la segunda para ayudar a comunidades marginadas y la tercera para devolver a EE.UU. al Acuerdo de París.



Trump había anunciado la retirada de su país de ese acuerdo en junio de 2017 y lo concretó en noviembre pasado.

Biden también rubricó una orden ejecutiva para evitar la salida de su país de la OMS, un proceso que inició Trump en julio del año pasado acusando a la organización de favorecer a China. Biden defendió la necesidad de escuchar a los científicos y a los expertos de la OMS para frenar la pandemia, al mismo tiempo que anunció, para sus primeros 100 días, la entrega de 100 millones de vacunas.

Biden y Harris se saludan durante la ceremonia de asunción en Washington. Foto: Reuters

Ceremonia presidencial.

Biden asumió con la promesa de poner fin a la "guerra incivilizada" en un país atravesado por profundas divisiones políticas, una economía golpeada y una agresiva pandemia de coronavirus que ha causado la muerte de más de 400.000 estadounidenses.



Con una mano en una biblia antigua perteneciente a su familia, Biden prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, poco después del mediodía, prometiendo "preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos".

“Para superar estos desafíos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos se requiere mucho más que palabras. Se requiere lo más esquivo de todas las cosas en una democracia: la unidad", dijo después de jurar.



"Debemos poner fin a esta guerra incivilizada que enfrenta al rojo contra el azul, lo rural a lo urbano, lo conservador a lo liberal. Podemos hacer esto, si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones", apuntó.

Los temas del discurso de 21 minutos de Biden reflejaron los que había puesto en el centro de su campaña presidencial, cuando se describió a sí mismo como una alternativa empática al divisivo Trump.



Si bien el mandatario saliente no asistió a la ceremonia, Biden dijo que Trump le había dejado "una carta muy generosa" pero que no revelaría su contenido hasta que no hubiera hablado con el exmandatario.



Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente de mayor edad en la historia del país. La ceremonia en Washington se despojó de su pompa habitual, tanto por el coronavirus como por las preocupaciones de seguridad tras el asalto del 6 de enero al Capitolio, perpetrado por partidarios del mandatario saliente.

Biden este miércoles en el Despacho Oval. Foto: Reuters

Los principales republicanos, incluido el vicepresidente Mike Pence y los líderes del Congreso del partido, asistieron a la toma de posesión de Biden, junto con los expresidentes estadounidenses Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.



Biden asume el cargo en un momento de profunda inquietud nacional, con el país enfrentando lo que sus asesores han descrito como cuatro crisis: la pandemia, la economía, el cambio climático y la desigualdad racial.



La ceremonia se desarrolló frente a un Capitolio fortificado. "Aquí estamos, pocos días después de que una turba desenfrenada pensara que podían usar la violencia para silenciar la voluntad de la gente", dijo Biden. "No sucedió; nunca sucederá. Ni hoy, ni mañana, ni nunca".

Política migratoria.

Joe Biden también rubricó una serie de órdenes ejecutivas para revertir políticas de inmigración de línea dura implementadas por Trump.



El presidente también envió un proyecto de ley de inmigración a los legisladores que propone abrir un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.



Las acciones ejecutivas firmadas incluyeron el levantamiento inmediato de la prohibición de viajar para 13 países africanos y de mayoría musulmana y detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Un mundo de repercusiones.

argentina Alberto Fernández ”Felicito a @JoeBiden por su investidura y también a @KamalaHarris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Estoy seguro de que en esta nueva etapa el vínculo entre nuestros países se fortalecerá”.

brasil Jair Bolsonaro “Sigo empeñado y listo para trabajar por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos excelente futuro jutnos. Somos las dos mayores democracias del mundo occidental”.

FRANCIA Emmanuel Macron “¡Mis mejores deseos en este día tan importante para el pueblo estadounidense! Estamos juntos. Seremos más fuertes para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. ¡Bienvenido de nuevo al Acuerdo de París!”.

rusia Vladimir Putin “Rusia continuará, al igual que desde hace cientos de años, buscando buenas relaciones. Dependerá del señor Biden y de su equipo el que haya la voluntad política”, afirmó el vocero Dmitri Peskov, en nombre de Putin.

vaticano Papa Francisco “Pido a Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y entre las naciones del mundo a fin de promover el bien común”.