Muerte de un niño de cuatro años en Argentina: dictan seis meses de cárcel para la madre y su pareja

La Justicia dictó este martes seis meses de prisión preventiva para la madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en circunstancias bajo investigación en Comodoro Rivadavia (Argentina), y su pareja. Ambos estaban detenidos luego de que los resultados de la autopsia hablaran de lesiones en la cabeza del menor y quedaron acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene la pena única de prisión perpetua.

El medio local ADN Sur reportó que el juez rechazó las propuestas de las defensas públicas para Mariela Altamirano y Maicol González, atento al presunto maltrato infantil. Según el juez, la madre “no hizo nada para interrumpir el maltrato” ni “le dio auxilio”. La prisión preventiva se dictó ante el peligro de fuga y entorpecimiento.

El niño sufrió un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación el pasado 5 de abril en la vivienda de Altamirano y fue trasladado al Hospital Regional para su asistencia, pero murió 48 horas después de la internación. Poco después de su fallecimiento, el padre de Ángel, Luis López, denunció que Altamirano y su pareja “mataron” a Ángel.

El informe técnico reveló que el menor registró lesiones traumáticas en el cráneo y signos de agresiones reiteradas. Además, descartó la posibilidad de un accidente doméstico o causas naturales: las lesiones traumáticas en la región craneal son compatibles con actos de violencia física de gran intensidad.

Los especialistas encontraron más de 20 golpes en la cabeza que invalidarían cualquier hipótesis de una causa accidental. Por ello, la querella acusa a la pareja de homicidio agravado y abandono de persona seguido de muerte.

El domingo por la noche Altamirano y González fueron detenidos por presunto homicidio agravado. Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Mariela Altamirano, madre de Ángel López, niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia. Foto: La Nación/GDA.

Padre de Ángel: “Me siento aliviado”

Luego de que se dictara la prisión preventiva, Luis López aseguró en declaraciones televisivas que se sentía “aliviado”.

“Estoy seguro que no se van a escapar, pero no sé por qué le están dando tantas vueltas si ya tienen toda la evidencia ahí. Pero sí estoy contento por lo que sucedió hoy. Vamos a poder dormir un poco más esta semana porque sabemos que están tras las rejas y ya no tengo más ese miedo de que se escapen, se vayan y no encontrarlos nunca más”, detalló con C5N.

También sostuvo que la condena tiene que ser para ambos: “Si Maicol es el primer autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto, porque tenía que proteger al nene... a mi hijo”. Luis y su pareja señalaron que González nunca mencionó a Ángel durante su declaración de este martes.

“En un momento me quería tapar los oídos porque es aterrador lo que le hicieron. No me cabe en la cabeza por qué ella quería tener a Ángel si no lo querían ni se preocupaban por él. Nos quisieron hacer a daño a nosotros. Sabían que sacándome a Ángel me iban a hacer daño. Y lo hizo para siempre”, lamentó.

El caso de Ángel

Ángel ingresó al centro de salud el sábado 5 de abril a las 8.36. Llegó luego de que el personal médico lo asistiera en su hogar por el paro cardiorrespiratorio. Durante el trayecto al hospital aplicaron maniobras de masajes cardíacos y ventilación con presión positiva. Le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona en un intento de estabilizar sus signos vitales.

En la guardia lo recibieron inconsciente, con una palidez generalizada y la ausencia total de respuesta ante estímulos externos. Tenía actividad cerebral nula. Horas después, murió.

Ángel López, niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia. Foto: La Nación/GDA.

Tras su fallecimiento, versiones cruzadas provenientes de los padres de Ángel comenzaron a salir a la luz. Por un lado, el padre y su pareja, Lorena Andrade, aseguraban que el niño vivía con Altamirano y González, y que ambos lo maltrataban. Incluso Andrade había difundido un video en redes sociales que mostraba a Ángel en una crisis de angustia porque no quería volver a la casa de su madre.

Altamirano y González negaron las acusaciones y, en paralelo, la madre de Ángel trató de “alcohólicos y drogadictos” a López y Andrade. Señaló que, la mañana de los hechos, la pareja fue a levantar al niño para que hiciera pis temprano en la mañana y se encontraron con que se había orinado en la cama. Tras ello, dijeron que dejó de respirar y le realizaron maniobras de reanimación mientras llamaban a la ambulancia.

“De esos maltratos que hablan, jamás. Al nene se lo corregía como a cualquier nene: sacándole la tele o un juguete. Pero no esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato o agua fría”, dijo González durante su exposición de este martes.

Las acusaciones sobre la madre de Ángel y su pareja

Con el avance de la causa judicial, el abogado del padre de Ángel, Roberto Castillo, sostuvo que González maltrataba al niño y que Altamirano sabía de las agresiones permanentes que su pareja ejercía sobre su hijo. También aseguró que la madre omitió alejar al niño de ese ambiente de riesgo y contribuyó a su vulneración.

En tanto, cuatro testigos directos relataron episodios de maltrato físico y escucharon los gritos del niño el día del hecho.

La parte acusadora denunció que los sospechosos quemaron pruebas para entorpecer la investigación judicial y advirtió sobre un plan de los acusados para escapar hacia la localidad de El Dorado, en la provincia de Misiones.

La Nación/GDA