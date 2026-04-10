Investigan como homicidio muerte de un niño de cuatro años en Argentina: la madre y su pareja son sospechosos

El fiscal general de Comodoro Rivadavia (Argentina), Facundo Oribones, que investiga la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que se descompensó cuando estaba al cuidado de su madre, confirmó este viernes en una conferencia de prensa que el caso se investiga como un “homicidio” y que los sospechosos -la mamá del menor y la pareja- no están imputados, pero sí bajo control de personal policial.

“Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están en la ciudad que están siendo monitoreadas”, afirmó Oribones.

Sobre la causal de muerte del niño de cuatro años, a partir del resultado preliminar de la autopsia, el representante del Ministerio Público dijo: “El niño presentó traumatismos en la zona craneal. Estamos tratando de dilucidar si se trata de un acción voluntaria o involuntaria. Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás”.

Tras ello, confirmó que los principales sospechosos son Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja. Los padres del niño están separados y ambos mantenían una conflictiva disputa judicial por la tenencia del menor.

Ángel estaba en la casa de su madre a raíz de una decisión judicial de revinculación. El 5 de abril, Ángel se descompensó allí. Fue luego ingresado al hospital local, donde murió menos de dos días después.

El fiscal general de Comodoro Rivadavia, Facundo Oribones. Foto captura de video.

“No tenemos una evidencia firme de que fue una acción deliberada, por lo que no están formalmente imputados. Se investiga como homicidio y hay sospechosos, que son la madre y la pareja”, sostuvo el fiscal.

Por otro lado, el fiscal Cristian Olazábal, fiscal que participa de la investigación, dijo que por el momento el caso se investiga como “muerte dudosa, potencialmente ilícita”. Y explicó que se analizan hipótesis como homicidio doloso o abandono de persona seguida de muerte.

Más temprano, en declaraciones al canal de noticias TN, había dicho: “Resta determinar el origen de las lesiones. Las sospechas están centradas en las últimas personas que estuvieron con él”.

La muerte de Ángel y denuncias cruzadas

El niño ingresó en el Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia el domingo pasado sin signos vitales tras la descompensación.

Llegó al nosocomio acompañado de personal de salud que recibió un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio. Falleció horas después.

“Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", sostuvo López, el padre del niño.

En las últimas horas, Altamirano, la madre del niño, sostuvo: “Yo no maté a mi hijo, lo protegí”.

En una entrevista con ADN SUR, Altamirano contó cómo fueron los últimas horas de su hijo. “Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Le dije a mi marido, como la cama de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, relató la mujer.

Ángel López, niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia. Foto: La Nación/GDA.

Según explicó la madre, en ese momento Ángel “estaba durmiendo”. “Lo sentía roncar”, aclaró. Sin embargo, al cabo de unos minutos se percataron que no estaba respirando: “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y llamo a la ambulancia enseguida”.

Mientras esperaban el arribo de la asistencia médica, ambos decidieron salir de su hogar. En palabras de Mariela, “lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”. Durante ese interín, una vecina intentó auxiliarlos, pero su vehículo no arrancó. “Cuando llegaron los médicos el tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, sostuvo Altamirano.

Consultada sobre quién cree que fue el autor de las lesiones internas del menor de edad, la mujer respondió: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene”. Al finalizar el intercambio, Mariela insistió: “Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo".

La Nación/GDA