Con información de La Nación/GDA

El femicidio de Catalina Gutiérrez, una joven influencer argentina de 21 años, sacudió en las últimas horas a la provincia de Córdoba. Hasta el momento el único detenido por el crimen es Nestor Soto, un amigo de Gutiérrez con el que cursaba la carrera de arquitectura.

De acuerdo a lo que consignaron fuentes de la investigación al medio local El Doce TV Soto fue a declarar ante la policía como un amigo más de la víctima, pero terminó detenido.

"A medida que se daba la declaración se contradecía", relataron al medio y explicaron que de un momento a otro confesó que había asesinado a la joven. Además, indicaron que Soto habría afirmado que cometió el crimen porque Gutiérrez era "el amor de su vida".

A su vez, el padre de la joven explicó que Soto era alguien allegado a su hija y que había ido varias veces de visita a su casa. "Es algo que no podemos entender, es un dolor que me parte el alma. No lo entiendo. No puedo creer que mi hija, una diosa, divina, alegre, una estudiante perfecta, nunca más volvió", expresó en diálogo con El Doce TV. En tanto, pidió justicia y que el culpable "se pudra en la cárcel toda su vida".

De acuerdo a lo indicado por el medio Perfil Córdoba los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la causa de la muerte habría sido una asfixia por estrangulamiento.

El cuerpo de Gutiérrez presentó además múltiples lesiones en distintas partes y los investigadores estiman que fueron propinados por quien la mató. Además, mostró quemaduras, que se produjeron luego de la muerte, ya que el auto presenta signos de un incendio intencional.

Por otro lado, se descartó que la víctima haya sufrido un abuso sexual.

Marcelo Gutiérrez y su hija Catalina, asesinada en Argentina. Foto: La Nación/GDA.

El caso

El cadáver de Catalina Gutiérrez fue encontrado en su propio auto. La víctima tenía previsto reunirse con Nestor Soto y unos amigos, pero nunca llegó a destino.

"Nunca [nos] dijo que iba a pasar a buscarlo, pero suponemos que fue una llamada del tipo ‘vení, pasá por acá ya que vas’ y algo sucedió en el medio", deslizó el padre de la joven.

Además, contó que su hija, antes del asesinato, le envió un audio a su novio, en el que le avisaba que iba hacia el centro comercial a jugar al bowling.

"Ella le envió un audio (a su pareja), un chico divino que también estudia arquitectura, y él nos lo pasó a nosotros, que dice ‘mi amor voy para allá, a jugar al bowling al Patio Olmos’; se escuchaban las balizas del auto. Entonces él le empieza a escribir y como ve que no responde se empezó a preocupar", detalló.