"El fantasma" del robo del siglo: habló ladrón que asegura haber participado del crimen y dice ser uruguayo

A 20 años del asalto al Banco Río de Acassuso en Argentina, uno de los robos más impactantes de la historia criminal, un protagonista hasta ahora desconocido decidió hablar por primera vez.

Se presenta como “El fantasma del Banco Río”, asegura haber participado en la planificación y ejecución del golpe, pero nunca fue investigado, imputado ni detenido.

Su aparición pública se dio en el programa El Aguantadero, donde, con el rostro cubierto pero sin alterar la voz, reconstruyó el operativo con detalles. Según su relato, formó parte del grupo que ingresó a la sucursal en enero de 2006 y tuvo un rol activo durante el robo.

“Entro al banco, subo las escaleras con Araujo y Vitette, y reventamos las cajas de seguridad. Ellos las abrían y yo guardaba plata y oro”, afirmó.

El hombre también describió el momento en el que quedó a cargo de los rehenes en la planta alta. “Le dije que se quede tranquila que no lo íbamos a hacer nada, pero fue a ella a quien usé cuando vi los francotiradores”, relató sobre una de las víctimas.

El llamado “fantasma” asegura que logró escapar sin dejar rastros cuando la situación comenzó a desmoronarse. “Cuando veo que el Beto cayó, desaparezco, no tuve más contacto con ninguno”, sostuvo en referencia a Rubén Alberto de la Torre, uno de los integrantes de la banda.

Por el hecho, fueron condenados Fernando Araujo, Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloecheverría. Sin embargo, el hombre habló de la posible participación de más personas que nunca fueron alcanzadas por la investigación.

“El fantasma del Banco Río”. El hombre que dice haber participado del crimen en Argentina dio su versión. Foto captura de video de El Aguantadero.

Además, deslizó una hipótesis sobre su situación judicial. “La Policía no me buscó porque ya tenían a la banda, pero sabían que había más personas”, afirmó.

También se refirió a Alicia Di Tullio, expareja de De la Torre, quien fue clave para identificar a los miembros del grupo. Según su versión, nunca llegó a ser reconocido. “La vi una vez sola y me llamó la atención porque no tenía que estar con nosotros”, dijo, y agregó: “Delató a toda la banda, pero a mí no me conocía, no sabía quién era, solo tenía el dato que era uruguayo”.