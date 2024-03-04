Dejaron a una bebé de siete meses a un hombre en situación de calle, prometieron que regresaban y no volvieron

La Nación/GDA

La pareja llegó a la plaza Miserere, en la zona de Once en Buenos Aires, con una beba de siete meses en un cochecito. Se acercó a un hombre en situación de calle y le dejó a la niña con la promesa de que volvería en un rato. Pasaron las horas y no regresó. La menor, después de que llegara personal de la Policía de la Ciudad, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía para un control pediátrico.

#Caba ABANDONARON A SU BEBA DE 7 MESES EN PLAZA MISERERE



Una pareja dejó a su hija al cuidado de un hombre en situación de calle, con la promesa de que volverían a buscarla. Pero no lo hicieron. La criatura fue trasladada al hospital. Los padres tienen antecedentes por robo. pic.twitter.com/rlAYMXQkqS — 24con (@24conurbano) March 4, 2024

El momento en que, anoche, la pareja caminaba por la plaza Miserere con el cochecito y la bebé fue captado por una cámara de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) del gobierno porteño.

Como pasaban las horas y la pareja no regresaba, el hombre en situación de calle le contó lo sucedido a un oficial de la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad.

“Según la denuncia, la beba fue dejada por un hombre que en la zona es conocida como El Mago. Cuando dejó a la niña dijo que su pareja la iba a pasar a buscar”, explicaron fuentes policiales a La Nación.

Tras el arribo de la Policía de la Ciudad, se convocó a personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la beba fue trasladada al Hospital Ramos Mejía para un control pediátrico, donde quedó internada sin riesgo de vida.

En horas de la madrugada se presentó en la citada comisaría una pareja. La mujer dijo ser la madre de la beba y explicó que la había dejado en cuidado de El Mago para ir a buscar dinero de un trabajo que había hecho.

“Al revisar los antecedentes, se determinó que tanto la mujer como el hombre tenían antecedentes penales”, explicaron fuentes policiales.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que dispuso que el personal policial hiciera una consulta en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

El organismo determinó que la madre de la menor sea evaluada por un equipo social del hospital Ramos Mejía, no pudiendo retirar a la niña hasta que se informe el resultado del informe.