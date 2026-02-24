Comenzó juicio contra la "narcomodelo" argentina que transportaba 22 kilos de cocaína en la mochila de su bebé

El fiscal general Eduardo Villalba fue contundente al solicitar que la modelo argentina Martina Oliva, ex Miss Orán de 24 años, y su pareja Joaquín Tolaba, dejen de seguir el juicio de manera virtual. A pesar de encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria, la denominada “narcomodelo” mantuvo una activa exposición en redes sociales, donde compartía imágenes de prendas de lujo y promocionaba su emprendimiento de indumentaria femenina.

Para el Ministerio Público, esta conducta amerita que la acusada comparezca físicamente ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta para responder por el liderazgo de una red criminal. Oliva fue detenida en un aeropuerto con 22 kilos de cocaína que llevaba en la mochila de su bebé.

La investigación señala a la pareja como los cerebros detrás de una organización que coordinaba el transporte de estupefacientes desde Orán hacia la ciudad de Salta. Según las pruebas presentadas ante las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, la banda utilizaba una logística que incluía "coches punteros" para evadir controles. La caída de la estructura comenzó tras un operativo en el que se secuestraron 15 kilos de marihuana luego de una persecución cinematográfica, dejando al descubierto el contraste entre la vida de pasarelas de Oliva y el negocio del narcotráfico.

Martina Oliva, la modelo detenida en el aeropuerto de Salta por transportar 22 kilos de cocaína Foto: La Nación/GDA

El rol de Martina Oliva en la organización criminal

De acuerdo con la acusación fiscal, Oliva no era una figura secundaria, sino una de las líderes que dirigía los viajes de droga. Junto a Tolaba, coordinaba los cargamentos de marihuana que luego eran entregados a revendedores locales. La fiscalía hizo énfasis en que la logística evitaba rutas directas, optando por caminos alternativos en Jujuy para sortear la vigilancia policial, una maniobra que les permitía operar con relativa impunidad hasta que las tareas de inteligencia de la PSA lograron cercarlos.

El fiscal Villalba, con el apoyo de la auxiliar Florencia Altamirano, argumentó que la visibilidad de Oliva en el entorno digital era incompatible con su perfil de procesada bajo arresto domiciliario. El tribunal aceptó el reclamo, dictaminando que tanto ella como Tolaba deberán estar sentados en el banquillo a partir de la próxima audiencia. La estrategia de la defensa, que inicialmente apostó por el silencio de los acusados vía Zoom, se vio frustrada por la evidencia de la actividad comercial y personal de la modelo en la web.

La Nación/GDA