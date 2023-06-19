Con información de La Nación/GDA

La Justicia en el Chaco (Argentina) avanza a paso firme en su investigación por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. César Sena, marido de Cecilia y principal sospechoso de la desaparición, se encuentra preso mientras avanza la investigación y este lunes es trasladado de prisión. ¿Por qué?

César se encuentra recluido en la misma prisión que su padre, Emerenciano Sena. Según detallaron fuentes de la investigación al medio local Diario Chaco, había “demasiada charla” entre los dos hombres, pese a encontrarse en celdas separadas.

El joven había enviado una carta al fiscal el pasado viernes en la que aseguraba que tenía miedo por su integridad y responsabilizó, si le ocurría algo, al abogado Juan Díaz, quien renunció el pasado jueves a representar a la familia Sena, asegurando que César "es el autor" del asesinato de Cecilia Strzyzowski.

Encuentran valija con ropa quemada: investigan si es de Cecilia Strzyzowski

Poco después de las 9 de la mañana de este domingo, agentes de criminalística y de la Fiscalía de Resistencia llegaron al barrio de Emerenciano Sena, en las afueras de Resistencia, para rastrillar un descampado ubicado a unos 200 metros de la calle San Martín, que atraviesa ese barrio. Encontraron una valija con rueditas y ropa que había sido quemada. También encontraron anillos y cadenitas. La evidencia comenzó a ser analizada para ver si pertenece a Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1º de junio pasado. Gloria Romero, madre de la víctima, dijo este domingo: “Creo que los anillos son de mi hija”.

La valija y la ropa podrían ser claves para la investigación si se determinan que pertenecían a Cecilia. La joven de 28 años había salido el jueves a la noche del barrio 500 Viviendas, en Barranqueras, donde vive su tía abuela, con una valija con rueditas y una mochila rosa. Ese día la pasó a buscar con su camioneta César Sena, su pareja, de 19 años, que está detenido, acusado de ser uno de los autores del presunto femicidio.

“Tome conocimiento a través de Mercedes que fecha 01 de este mes, Cecilia alistó su valija color negra con rueditas, con dos mudas de ropa, y que en ese momento estaba vestida pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, mochila de mano color rosado con zapatilla gris con rosado”, fueron los detalles que aportó la madre de Cecilia ante la policía chaqueña, cuando declaró el 6 de junio pasado.

La mochila y la valija calcinadas que se encontraron en el barrio Emerenciano Sena y podrían pertenecer a Cecilia Strzyzowski Foto: La Nación/GDA/Gentileza Norte Grande Federal

Lo extraño del hallazgo es que se produjo el día de las elecciones en Chaco, y 17 días después del momento en que Cecilia fuera asesinada en la casa de Santa María de Oro 1460, según la principal hipótesis del fiscal. Cecilia llegó a esa casa con su pareja el viernes a las 9.30 de la mañana y nunca más se la vio con vida. Llegó a la residencia donde vivían sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también detenidos, con ese equipaje, porque César Sena le había dicho, según consta en la causa, que iban a viajar a Buenos Aires y luego a Ushuaia. El joven le hizo creer a la familia de Cecilia que habían viajado al enviar mensajes de WhatsApp a parientes de la joven y a su madre, Gloria Romero, afirmando que se encontraban en Buenos Aires.

La evidencia recolectada en el barrio Emerenciano Sena será analizada por los peritos. También consultaron a la familia de Cecilia para ver si podían reconocer las prendas. Gloria Romero, madre de la víctima, señaló este domingo: “Creo que son los anillos de Cecilia”. La valija con la ropa había sido quemada pero no en su totalidad, según apuntaron fuentes de la investigación.

El hallazgo de la valija se suma a otras pruebas que se recolectaron en la casa de Emerenciano Sena, como los rastros de sangre que se encontraron en esa residencia, que pertenecía al padre de Acuña, el abogado de derechos humanos Saúl Héctor Acuña. Se sumaron este viernes dos testimonios clave que confirman esa hipótesis: los de Gustavo Obregón, empleado de la organización y del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, y su pareja Fabiana González. Ellos declararon que Cecilia fue asesinada en la casa de Santa María de Oro 1460.

Pero el horror no terminó con el crimen. Según la declaración de Obregón, el cuerpo de Cecilia habría sido incinerado cerca del paraje Tres Horquetas, donde el líder piquetero tiene un establecimiento de cría de cerdos. Fue allí donde este sábado se realizó un nuevo rastrillaje con un equipo de antropología forense de Córdoba. Los datos superan cualquier metáfora: esa chanchería, donde habrían tratado de hacer desaparecer el cadáver, fue tomada por Emerenciano Sena en 2018 y luego expropiada por el gobierno chaqueño.

¿Qué ocurrió en la casa de Emerenciano Sena?

Lo que resta terminar de dilucidar en la causa es quién fue el autor material del crimen y la forma en que habrían terminado con la vida de Cecilia Strzyzowski. Ese dato es clave, porque cambiaría las imputaciones contra los detenidos. La Justicia tiene diez días hábiles a partir de la indagatoria que se realizó este martes para dictar la prisión preventiva y definir las acusaciones. La estrategia de la defensa del matrimonio, en manos del abogado Juan Carlos Saife, es tratar de que el líder piquetero sea imputado por encubrimiento.

Marcela Acuña y Emerenciano Sena, los suegros de Cecilia Strzyzowski Foto: Marcela Acuña/Instagram

La declaración de Obregón, según fuentes judiciales, apunta a que fue César Sena quien la mató, luego de que Cecilia discutiera con su suegra, Marcela Acuña. El joven de 19 años la habría golpeado y ahorcado, de acuerdo a ese testimonio. Para la familia de Cecilia, todo estaba planeado. Creen que el objetivo era asesinarla en la casa de Santa María de Oro 1460 y que los Sena estaban convencidos de que contaban con la protección necesaria para hacerla desaparecer y que nadie descubriría qué había pasado con Cecilia. Por eso, interpretan, montaron previamente la coartada de un viaje a Ushuaia, que la propia Cecilia creyó, y fue delineada por su exmarido.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera confirmó que “hubo un problema económico”, aunque prefirió no explayarse. En la primera declaración que hizo César Sena, cuando se entregó en la comisaría Nº3, plagada de versiones que luego fueron descartadas por falsas, deslizó algo que sí puede ser verdad: Marcela Acuña y Emerenciano Sena querían que Cecilia se fuera de Resistencia. Y para ello le propusieron que se fuera muy lejos, a Ushuaia, donde Acuña –según la declaración de su hijo– le había conseguido un puesto en el Ministerio de Educación, le iban a dar un departamento y 400.000 pesos. La querían lejos de su hijo desde el primero momento.