Argentina ve complicada la reestructuración de su deuda a causa del coronavirus

El coronavirus vino a complicar la ya delicada economía argentina, en media de una tensa negociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados.

Ayer viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la alta deuda externa que arrastra el país “es impagable” y advirtió que el tiempo de la recuperación económica es incierto por la crisis de la propagación mundial del coronavirus.



Guzmán realizó desde Buenos Aires una presentación difundida a través de internet en la que expuso acerca del desarrollo macroeconómico del país, que lleva dos años en recesión, y de “los principios de sostenibilidad de la deuda”, en un momento clave por las negociaciones que se llevan a cabo con los acreedores para la reestructuración de la misma.



“La actual deuda pública de la Argentina no es financiable, es excesivamente onerosa y no es sostenible”, confesó Guzmán.

El Gobierno argentino busca reestructurar bonos por casi 69.000 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera. A finales de enero pasado, el gobierno de Alberto Fernández anunció un cronograma en el que se preveía que en la primera semana de marzo, el país determinaría la estructura final de la oferta “con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa”.

En la segunda semana se iba a lanzar oficialmente la propuesta y se realizarían reuniones informativas con los acreedores, aunque este plan se ha ido aplazando en medio de la explosión de la crisis del coronavirus.



En su exposición, Guzmán invitó a los bonistas a participar, la próxima semana, en “discusiones constructivas” sobre el programa macroeconómico presentado.

Crecimiento económico.

Con relación al crecimiento, en el mejor escenario este año se registraría una caída del PBI de 1%, mientras que en 2021, la economía crecería 3%. En la visión pesimista, la retracción sería de 1,5% en 2020, mientras que el año que viene mejoraría un 2,5%. Guzmán hizo entonces una salvedad. “Este análisis de sostenibilidad es anterior al coronavirus. (…) Tendremos que revisar estos números”, dijo.



Respecto al resultado primario, se prevé para este año un déficit de 1,1% del PBI en el mejor escenario y de -1,5% en el peor. Para 2021, será de -0,5% o de -0,9%. El equilibrio fiscal podría llegar recién en 2022 o 2023, según los escenarios oficiales que plantean un aumento en la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit comercial.



Para Guzmán, no hay más margen para que el Gobierno profundice el ajuste fiscal frente a la crisis de deuda. “Ningún superávit primario plausible puede estabilizar la trayectoria de la deuda”, aseveró.

“Los tiempos y la intensidad de la recuperación también son inciertos debido a la situación asociada al coronavirus, que podría prolongar la crisis”, advirtió, convencido de que “la deuda es impagable debido a la situación crítica del país, en un contexto en el cual los intereses que paga el Gobierno han crecido rápidamente”.



Estas declaraciones se dieron poco después de que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, asegurara que “será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados” para la deuda argentina con el fin de que restablezca la sostenibilidad. “Las necesidades financieras de los próximos cuatro años estuvieron muy por encima de lo que el FMI sugiere como sostenible para la Argentina”, remarcó.

Guzmán había comenzado su presentación describiendo la “crisis económica mayor” en la Argentina con caída de salarios y jubilaciones reales, un aumento del desempleo y la pobreza, inflación creciente y una retracción del PBI. “Es una situación dramática”, avisó.

Bolsonaro pide no paralizar la economía

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió ayer viernes en que la economía de Brasil no puede ser paralizada por las medidas adoptadas por gobiernos regionales para frenar el avance del coronavirus y les pidió que piensen en el país como un todo.



“La economía no puede parar. No pueden (los gobernadores) tomar decisiones que van a dificultar el esfuerzo final que estamos haciendo”, afirmó el jefe de Estado en una rueda de prensa en la que criticó medidas adoptadas por algunos gobiernos regionales como cerrar aeropuertos, puertos y carreteras.



Según Bolsonaro, esas medidas pueden amenazar el abastecimiento de alimentos y productos básicos debido a que las empresas no tienen cómo transportarlos de un estado a otro.



“Hay insumos necesarios para combatir el coronavirus que tienen que ser transportados, como mascarillas, guantes, oxígeno, medicinas... Los gobernadores no pueden tomar la decisión que ellos creen que es la mejor”, dijo. “Hay un estado al que solo le faltó declarar la independencia de Brasil”, dijo Bolsonaro en clara referencia al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel.



Como en los últimos tres días, Bolsonaro dijo que la crisis generada por el coronavirus es grave -se han registrado al menos 11 muertos y más de 900 casos confirmados en Brasil-, y que el Gobierno está preocupado pero que no puede ser tratada con pánico. “Desde hace algunos días vengo diciendo que no podemos entrar en pánico. Tenemos que evitar la histeria porque eso agrava la situación del coronavirus”, afirmó.



El mandatario señaló que instruyó a sus ministros a que dialoguen con los gobernadores y con los empresarios para consensuar soluciones y “unificar” las medidas tomadas regionalmente.



En la misma rueda de prensa y al ser interrogado sobre la posibilidad de que Brasil decrete una cuarentena obligatoria para toda la población, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, admitió que “estamos trabajando con todos los escenarios”. (EFE)