Argentina en shock: intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner

Argentina fue sacudida anoche por un intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Un hombre de nacionalidad brasileña llegó a gatillar un arma apuntando a la cabeza de la vicepresidenta, pero la bala no salió. El ataque ocurrió cuando Cristina Kirchner llegaba a su domicilio en el barrio Recoleta de Buenos Aires.

El sujeto fue detenido de inmediato por la custodia de la vicepresidenta. A pocos metros del lugar se encontró un arma Bersa 380 que tenía el cargador lleno. Según fuentes del Gobierno consultadas por La Nación, pudo ser identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años.



El intento de magnicidio fue repudiado por todos los sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Este fue el momento en que se intentó atentar contra @CFKArgentina en la vigilia de su casa.



🐦 Opiná con #JusticiaHipotecada



📱Hasta las 21:30hs por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/22jx2di0Cg — C5N (@C5N) September 2, 2022

Anoche, minutos antes de la medianoche, el presidente Alberto Fernández habló por cadena de radio y televisión. El mandatario dijo que el atentado contra Cristina Kirchner “es un hecho de enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde recuperada la democracia”, y dijo que la vicepresidenta “permanece con vida porque, por alguna razón, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada”.



Y agregó: “Semejante realidad conmueve al pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño”. “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia”.



“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, sostuvo el presidente.

En esa línea, sumó: “Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”.



En el video difundido por redes sociales, se puede ver el momento en que los agentes que protegían a la vicepresidenta arrinconan al hombre.



El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se pronunció anoche. “Esto quiere decir que se toman en joda todas las cosas que le dicen a Cristina, todas las amenazas, meter bala. Evidentemente este es el resultado de los odiadores. Vamos a ir al fondo de la cuestión porque se trata de la vicepresidente”, criticó.

Reacciones

Referentes del oficialismo y la oposición condenaron el atentado. En el Frente de Todos señalaron que se trató de un “intento de magnicidio o asesinato” y apuntaron contra “el odio de ellos”, señalando a la oposición, la Justicia y los medios.



“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a @CFKArgentina y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades”, afirmó en Twitter el ministro de Economía, Sergio Massa.



Poco después, el gabinete en pleno planteó ese repudio enérgico a través de un comunicado. “Lo sucedido esta noche es de una gravedad extrema que atenta contra la democracia, las instituciones y el Estado de derecho”, señalaron, para exigir un esclarecimiento urgente de la Justicia y responsabilizar, aunque en un tono menos directo, la “propagación de discursos de odio” por parte de opositores y medios.

La gobernadora de Santa Cruz y cuñada de la vicepresidenta, Alicia Kirchner, se mostró consternada por las imágenes. “Conmocionada e indignada, con mucho dolor. Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina”, señaló.



“Maldito odio que siembran los medios macristas infectando el cuerpo social con cataratas de mentiras y fake news. ¡Macri basura vos sos la dictadura”, se sumó Luis D’Elía, involucrando al expresidente Mauricio Macri en la conmoción.



En la oposición plantearon su solidaridad con la vicepresidenta y pidieron investigar el ataque. A diferencia de los oficialistas, no señalaron cul-pables.



“Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirch-ner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”, escribió en Twit-ter el expresidente Mauricio Macri.



“Mi total solidaridad con @CFKArgentina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos. Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la PAZ”, afirmó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La diputada María Eugenia Vidal también reclamó que la Justicia avance con urgencia. “Repudio el atentado sufrido por la vicepresidenta. La Argentina de la violencia no puede volver. Urgente esclarecimiento de lo que pasó”, escribió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. (Con información de La Nación)