Hombre le apuntó con un arma a Cristina Kirchner; fue detenido

Un incidente entre la custodia de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, y un hombre se produjo esta noche cuando la jerarca llegaba a su domicilio en Recoleta y el individuo le apuntó con un arma. El sujeto fue detenido de inmediato. A pocos metros del lugar se encontró el arma, que hasta el momento no se sabe si es real.



Según fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION, pudo ser identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años. Contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021.



El individuo será trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones.

Integrantes de la militancia contaron a este medio que a la vicepresidenta le gatillaron pero no salió ningún disparo. “Estábamos con la algarabía de ver a nuestra líder cuando de golpe hubo un tumulto. Estábamos haciendo un cordón agarrada con los compañeros y de repente, sin mediar palabra, el hombre gatilló. Él le puso el revolver en frente. Cristina se agachó y varios, entre militantes y custodia, lo redujeron”, precisaron.



En el video difundido por C5N, se puede ver el momento en que los agentes que la protegen a la titular del Senado arrinconan al hombre, advertidos por los manifestantes. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió el hecho durante una entrevista televisiva. “La acción es toda de la gente de la custodia. Científica tiene que hacer el análisis sobre el arma”, explicó.





Este fue el momento en que se intentó atentar contra @CFKArgentina en la vigilia de su casa.



🐦 Opiná con #JusticiaHipotecada



pic.twitter.com/22jx2di0Cg — C5N (@C5N) September 2, 2022

También se pronunció sobre el hecho el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón. “Esto quiere decir que se toman en joda todas las cosas que le dicen a Cristina, todas las amenazas, meter bala. Evidentemente este es el resultado de los odiadores. Vamos a ir al fondo de la cuestión por que se trata de la vicepresidente”, criticó.



Al reproche se sumó la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau: “Es el producto de los días que venimos viviendo, de las incitaciones al odio. La imagen es terrible por la reacción de Cristina”.



El caso está siendo investigado por la juez María Eugenia Capuchetti. Interviene también la Fiscalía N°10. Producto del incidente, la PFA formó un cordón policial. Minutos después, la Policía Científica arribó al lugar y desplegó un toldo. Cercaron después el área con cintas de “escena del crimen”. Entre patrulleros -ploteados y no-, camiones de brigada anti explosivos, al menos una docena de vehículos de la Policía Federal se hicieron también presentes sobre la calle Uruguay.



Mientras tanto, las miradas de los manifestantes no se despejan de los teléfonos. Cabizbajos, quienes acompañan con su apoyo a la vicepresidenta desde el lunes 22 de agosto por la noche no pueden disimular el asombro y la angustia. En consecuencia, unos 30 militantes formaron un cordón, en la intersección de Juncal y Paraná. En esa línea, y hacia las 23, más gente se agolpa en la intersección de Recoleta, a la espera de obtener precisiones e información.



El hecho se produce 24 horas después de la detención de un repartidor luego de que este entonara cantos contra Cristina Kirchner y se dispusiera a pelear con la militancia.