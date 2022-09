¿Qué dijo Mujica tras el atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Da la impresión que es un golpe explosivo, una situación muy generalizada de ruptura, de grieta, de enfrentamiento que existe en Argentina", señaló esta mañana el expresidente José Mujica sobre el atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, ocurrido este jueves de noche cuando saludaba a simpatizantes cerca de su casa en Recoleta.

"Espero que este hecho desgraciado y afortunado, por pura casualidad, les sirva para reflexionar, y fundamentalmente para que los medios de prensa, el periodismo, no abdique de sus visiones, su forma de pensar, pero (que) tenga una altura no ofensiva e hiriente como la que frecuentemente practica porque ello tiene repercusión en el humor de la opinión pública, y contribuye a multiplicar el fanatismo que es la peor enfermedad que puede existir", destacó el mandatario en diálogo con Nada Que Perder (Radio M24).



En esa línea, pero en entrevista con Radio Montecarlo, Mujica dijo que es "un hecho más que lamentable por lo que significa, (que) expresa un grado de intolerancia en una sociedad, que da la impresión por momentos de estar enferma". "Me felicito de ser uruguayo", dijo.



"La democracia representativa tiene muchísimos defectos, tiene muchas deudas en el tintero; se promete en el campo del derecho en la vida en igualdad que en la vía de los hechos está muy lejana para la gente. Pero a pesar de todos los pesares, hasta ahora no hemos encontrado una formulación política mejor y esperemos que las generaciones que vienen la superen con ventajas las limitaciones que tiene nuestra institucionalidad contemporánea", añadió el exmandatario en diálogo con M24.

Mujica consideró que le parece que "va de suyo" que "aprender a convivir, con diferencias, porque para estar de acuerdo no se precisa cultivar el arte de convivir". Estimó que las sociedades modernas "van a ser infinitamente más complejas, no con dos opiniones, sino con diversas sobre muchas cosas". En ese sentido, llamó a aplicar la "mutua tolerancia a las diferencias".



"Es un momento de reflexión, no solo de horrorizarse, sino de sacar un camino positivo con respecto a lo que tenemos que hacer de un lado y otro, y de todas partes. ¿Por qué? Porque el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio no es otra cosa que destruir, y hasta autodestruirnos", agregó. Consultado sobre si llamará a Kirchner, respondió: "Voy a dejar que pase el ruido".



Sostuvo, además, que la vicepresidente Kirchner es "arte y parte en todo esto", y puntualizó que "así como los medios de prensa y el sistema político en general tiene su cuota de responsabilidad, en este caso ella pudo haber sido la víctima y desde luego, no nos cabe otra cosa que expresar solidaridad y un pedido de responsabilidad a todos los que están inmersos en este drama".



"Suerte para el pueblo argentino, que pueda salir de esta cruda encrucijada", expresó Mujica.



Consultado por Radio Montecarlo sobre si esta situación se puede agravar con la grieta que existe en la vecina orilla, retrucó: "Es peligroso (...) a todos nosotros nos conviene una Argentina que prospere, que ande mejor, pero bueno. Los que sean creyentes hagamos que hagan lo posible para que el más allá le da una mano a la Argentina. No soy creyente, pero no puedo dejar de tener un hilito de fe en la conducta de los humanos, sería como matar la esperanza, y para vivir hay que tener esperanza".