Alberto Fernández: “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos”

“Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia”, dijo el presidente argentino Alberto Fernández.



El mandatario, habló en cadena nacional luego de que un hombre gatillara un arma contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una nueva jornada de vigilia a las afueras de su residencia en Recoleta.



“Querido pueblo argentino, poco después de las 21 un hombre atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Es un hecho de enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde recuperada la democracia. En el marco de una presencia masiva de personas, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatillo. Cristina permanece con vida porque, por alguna razón, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada”, comenzó Fernández.





Y añadió: “Semejante realidad conmueve al pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño”. “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia”.



“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, sostuvo el mandatario.



“Estamos ante un hecho que tiene una grave institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, concluyó Fernández.



Por el hecho, fue detenido Fernando Andres Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años, que ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay. Contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021.